中秋食安議題：烤肉食材農藥殘留超標 含知名賣場

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）下周三就是中秋佳節了！食藥署8月起針對中秋應景食品、販售和製造地點進行稽查抽驗，本周陸續公布各項抽驗結果，繼台中市采棠肴鮮餅舖的月餅原料─鹹蛋黃遭檢出致癌的工業用染料外，海綿蛋糕和烤肉食材也陸續驗出農藥或防腐劑。

針對205件月餅及餡料源頭製造業稽查，檢驗項目包含衛生指標菌、防腐劑、甜味劑等，食藥屬表示，只有台中市采棠肴鮮餅舖的鹹蛋黃檢出非法著色劑蘇丹四號，已由衛生局依法辦理，其餘204件均符合規定。

而針對市售中秋應景食品共計抽驗1,203件產品，包含應景產品(月餅及饀料、烤肉用蔬菜、水果、甜點、飲料、烤肉醬等)及禽畜水產品暨其加工品(烤肉片、香腸、黑輪等)，抽驗結果10件不符合規定，分別為7件蔬果檢出農藥殘留與規定不符、1件海綿蛋糕及2件黑輪檢出防腐劑超出使用限量，皆由所在地衛生局令業者下架回收不得販賣，並依法處辦中。

以下為不合格商品：

1. 大潤發土城店的檸檬藥殘留量超標，驗出加保利殘留量(Carbaryl)4.90ppm，標準為1.0 ppm。

2. 家樂福彰化分公司的青椒遭驗出腐絕殘留量0.03ppm，農藥殘留量不符使用規定。

3. 彰化金喜美股份有限公司的大A菜遭驗出農藥得克(Tebuconazole) 殘留量0.02ppm，不符使用規定。

4. 南投縣名間鄉市場販售的黑輪遭檢出防腐劑苯甲酸2.52g/kg，標準為1.0g/kg。

5. 南投縣永吉大賣場的黑輪遭檢出防腐劑苯甲酸2.55g/kg，標準為1.0g/kg。

6. 南投縣名間鄉南雅街販售的豌豆遭檢出農藥達克利 (Diniconazole)殘留量0.06ppm，標準為不得檢出。

7. 南投縣綿綿農場行的四季豆遭檢出農藥加保利(Carbaryl) 殘留量1.8ppm，標準為0.5ppm。

8. 雲林縣口湖人蔬果零售行的哈密瓜遭檢出農藥陶斯松殘留量 0.068ppm，不符使用規定。

9. 全聯屏東勝利分店的金針菇遭檢出農藥殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類的殘留量 0.35ppm，標準為不得檢出。

10. 台東縣泰祥西點麵包店自製的海綿蛋糕遭檢出防腐劑己二烯酸3.04g/kg，標準為1.0g/kg。