徐乃麟為國罵事件道歉　唐從聖不滿母親受辱 揚言提告

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）綜藝大哥徐乃麟（乃哥）狂罵唐從聖髒話的影片，日前流出，網友一片撻伐之聲，徐乃麟今(30）日下午開記者會道歉。

乃哥表示出道30多年，今天是他這輩子第一次開道歉記者會。從媒體直播畫面中可以看到，乃哥強調自己的情緒過不了，EQ不夠，可能是「更年期到了」。

他說如果今天有人罵他（乃哥）母親他也會生氣，反應甚至會比從從（唐從聖）更激烈。所以他非常能夠體諒從從的心情，真的非常非常抱歉。

徐乃麟說，今天透過媒體，誠摯地向從從道歉。自己也有父母和孩子，做了非常不良的示範，真的錯了，之後絕對會謹言慎行，做得好與不好，大家自有公評。

徐乃麟說，「從從」當下說他輸不起，可能是節目效果，但可能這也是他的（爆）點，所以就生氣了，但這是自己EQ不好，智慧不夠。事情發生的當下，是很短很突然的。

現場記者問他是否和唐從聖聯繫過？徐乃麟說透，兩人沒聯繫，因為過去在演藝圈兩人沒有交集，所以也沒有他的電話

記者也問到昨下午徐乃麟打電話給朱學恆一事，徐乃麟坦言自己確實曾打電話給朱學恆，他強調並沒有怪朱學恆，這一切都是自己自作自受。徐乃麟說，其實想像得到自己有這一天，他不會再為自己辯解。

徐乃麟坦承，當天晚上他就想到，慘了這事情一定會被錄下。第二天其實就有媒體知道這件事情，但都先冷處理。

針對華視員工流出畫面，徐乃麟稱，其實當天畫面曝光後，他就知道是副控室流出來的，但真的不怪製作單位或任何人。

唐從聖今(30）凌晨3點左右在臉書開直播，邊哭邊談徐乃麟事件。表示他不能接受母親被侮辱，尤其是公然侮辱。唐從聖並揚言下星期會去提告。