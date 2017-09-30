〈時評〉也談五加二 綠電甘苦經

瑞士世界經濟論壇(WEF)27日公布最新全球競爭力報告，137個受評比國家中，台灣排名第15，較去年退步1名、電力供給品質第41，退步6名。

台積電張忠謀董事長9月23日在交通大學演講「企業成長與創新」時指出，台灣經濟要發展，私人企業是重要角色，政府只要把基礎建設如水電、土地、交通、法令做好即可。張忠謀反對蔡政府推動的「5+2產業創新」政策。張忠謀這些談話，引起了諸多的討論。

其實，關於用電的問題，行政院賴清德院長上任後拜訪李登輝前總統時，李前總統告訴賴院長要把台灣供電穩定的問題做好。我們最近也看到國發會李美伶主委發表「要盡洪荒之力幫助台電解決用電問題」的談話。我們覺得，李主委只鎖定台電，未免把問題看小了。因為要解決用電問題，除了國營會、台電之外，其他的綠能產業也是非常重要的。

最近看到金管會提出鼓勵銀行做綠色融資，從融資面來解決綠能產業發展的問題。9月13日，農委會林聰賢主委參加「2017農電雙贏政策論壇」時，也提到為了推動綠電，農委會準備成立單一窗口服務光電等綠能業者。看起來推動「5+2產業創新」中的綠能產業，是目前政府高層的共識。那麼像我們蘭陽地熱資源公司成立已經5年，成立以來致力於推動台灣地熱發電產業。在深層地熱方面，2014年1月向能源局送件申請環評，經歷了三年半，到上週即9月中旬，才正式取得環保署核發「利澤地熱電廠開發案」環評核可公文。目前我們也致力於推動台灣其他有潛力淺層地熱地區的電廠興建案。看到政府高層決心解決台灣供電穩定的問題，我們當然覺得很高興。但從此綠電就可以一帆風順的推動？真的這麼有前景嗎?因台灣地熱資源多在林地，農委會管轄組織真會配合嗎？實在令人懷疑。我們來回顧這幾年，尤其是這一年，我們在推動地熱發電所碰到的困難。就當成牢騷、念念甘苦經給政府及各界關心地熱發電的朋友聽吧！

林務局反對租地地熱「綠電先行」難行

這裡我要講兩個與農委會及能源局相關的例子參考。我在7月21日台灣英文新聞《時評》發表了這篇文章「719週年日應該說些什麼」。其中有一些文字，我稍作簡化剪貼在這裡：

「在去年的7月19日，當時的農委會曹啟鴻主委，在宜蘭縣林聰賢縣長以及我的陪同之下到太平山下的鳩之澤溫泉。我在鳩之澤溫泉會館向曹啟鴻主委做了簡報。在簡報中有提到，如果農委會林務局將這一口井租給我們來使用，那麼在一個星期之內我就可以將這一口井的井水用來發電。發出來大約有100KW的電力。…曹主委裁示那就由林務局及蘭陽地熱共同開發。發出來的電林務局先來使用，剩餘的賣給台電。…2017年2月收到能源局的試驗性計畫核准公文，我們向林務局提出租井的申請。直到6月29日林務局羅東林管處才回文要能源局就電業法修法後「再生能源已非公共事業」的修法結果，對本案影響再作解釋。申請了一年的案子一切再回到原點。」

在這例子我們面對的問題是，去申請這試驗性計畫是因為行政院綠能辦公室協調的結果，即時通過能源局「地熱發電機組試驗性計劃」的審查。結果、結果、結果是過了一年，到719週年日「鳩之澤溫泉發電的計劃」仍紋風未動。如今又過了兩個多月，目前經濟部能源局也拿農委會林務局沒有辦法。因為能源局不知道林務局拒絕配合執行「綠電先行」的政策，甚至抬出「因為電業法已修法、再生能源發電設施已經不是公共設施」這樣的法律條文來質問，能源局也不知道如何回答。而對我們業者來講，林務局6月29日提出的問題，至今3個月了，能源局也都沒有回答。這是不是有怠忽職守呢？

地熱躉購費率明年雖略提高深淺層地熱應不同收購價

其實我們這樣說是有點苛責經濟部能源局。能源局今年至少有一件事情也算是值得我們肯定的。就是關於明(2018)年度的躉購費率的部分。至少在地熱方面明年度已經從今(2017)年一度電4.94元、升到一度電5.19元，也就是說回復到大約6年前的地熱收購價水準。但值得稱道的是這次設計廠商可選擇前10年及後10年不同費率的機制。所以，廠商也可以選擇前10年每度電5.65元而後10年每度電4.45元這樣的一個售電價格。對廠商來講，這算是一個可提早回收投資成本的利多吧！但這還不足以與沼氣發電的躉購價來相比，因為依照每1MW的設備投資成本及每年發電時數來計算的話，如沼氣發電一度電5.02元時，地熱發電應該是每度電6.3元，也就是說應該要比明年度的5.2元多出1.1元才對。

而且明(2018)年度的躉購費率美中不足的是沒有把深層地熱及淺層地熱分開。因為深層地熱挖井費用很高，例如說挖4,000公尺的深井挖井費是挖1,000公尺淺井的5倍以上。那麼深、淺層用同樣躉購費顯然是不合理的，正如海上風機及陸上風機，因為工程難度不同而有不同的收購價格。因此我建議深層地熱每度電至少應該多淺層地熱50%，也就是說每度電9元才合理。

多重防弊措施違背研發補助美意

另外一件事情，雖然表面上是很小的事。但是對於中小企業來講，這可是一個非常不便民的大事。能源局的能專計畫由財團法人中衛中心來執行計畫管理。而中衛中心為了保護自己法人的利益，訂了一些不合理的報帳規則。使得拿到能源局能專補助的廠商，在執行計劃的過程中也會有種種財務上的困難要克服。這與能專計畫獎勵廠商作研發的美意事實上是有所違背的。我抽象的提一個問題，假設有一個研發計畫總經費是2,000萬元，能源局補助1,000萬元，那麼請問，得到補助的廠商要執行這個計劃，要準備多少錢呢？一般人會很直接的回答1,000萬元，最多再加上準備金100萬元吧！所以1,100萬元應該足夠了。但是目前的正確答案是至少要3,100萬元。

首先，中衛中心規定得標廠商在計畫簽約的時候，要求由銀行出具一張保證函，保證當這個計畫如執行不佳，需要追回補助款時，這家銀行要負責繳回補助款，額度是全部補助款1,000萬元。銀行為了保護自己，又加了一個規定，要廠商另存10%的備償帳戶。所以為了執行這個計畫，廠商要先在這家銀行存款1,100萬元，或者以土地房子等其他的抵押品借債，拿到抵押權的銀行再開一張保證函給中衛中心，計劃才能執行。

第二、執行計劃的時候，中衛中心規定在報銷時自有金與補助金要1:1，但要先付錢給下包廠商以後，才能在下個月份從能專補助款專戶裡扣款。換句話講，為了要拿到這1,000萬元的補助，廠商要先出2,000萬元。而且是要花出去以後下一個月才能領到補助款，否則事後查帳，若發現溢領要重罰。請問中衛中心謝明達董事長，如此不便民的規定、中衛中心難道不需要考慮修改一下嗎？

在「719週年日我該說些什麼」的引言是：7月17日行政院長林全召集相關部會首長，針對政府採購法、遊說法、公職人員利益衝突迴避法等多項法案，進行修法的討論。最後結論是要加以鬆綁，「往興利重於防弊的方向走」。我想賴清德院長也一定會同意「興利重於防弊」。那麼，上述這一些簡單的事情，賴院長可否指示林務局及能源局稍微做一些修正呢？