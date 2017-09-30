力挺小農！義美宣布2018年起 每公斤再加價1元　收購台灣生乳

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導） 自2018年1月起，政府將調高軍公教薪津3%；而全年無休、日夜輪班、辛勤工作的酪農戶，卻只能按照相關單位公告的參考生乳收購價，再加上生乳品質補貼計價收入。

義美食品公司總經理高志明，28日宣布，願意自2018年1月起，按照目前相關單位公告的參考生乳收購價，再加價1元收購。

高志明期望能提供酪農戶提升生乳品質、加強牧場環境衛生，增加牛糞尿處理系統設施的意願，激勵辛勤的酪農，共同為台灣畜牧業發展打拼！

義美同時發布新聞稿指出，長期以來，對於鮮奶無法足量供應顧客與愛用者，深感抱歉！將會自2018年起，逐步提升「生乳收購量、及鮮奶供應量」。

義美生產之高品質鮮奶，溯源自酪農戶牧場牛隻所食用的草料、精飼料，均逐月檢測其食用安全、農用藥物殘留、或輻射量。

自2017年12月起，義美更將檢驗「超微量之戴奧辛/多氯聯苯/POPs殘留量」，以全面確保「生乳/鮮奶」品質；此種多元、繁複檢測之「品質安全確保」流程，也將會是全世界所有「乳品生產工廠」之先例！

另外，獨家販售「義美厚奶茶」的美式賣場好市多，近日因為「義美厚奶茶」的搶購熱潮成為話題，有消費者在賣場開門5分鐘內就把貨全掃光。更有媒體報導稱，有民眾在大賣場中奔跑搶購這款含乳量高價格又便宜的「厚奶茶」，讓網友直呼：「像在拍電影屍速列車！」