嗅覺失靈了！？恐是失智症前兆

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據美國芝加哥大學（University of Chicago）研究指出，利用嗅覺測驗可有效判斷日後罹患失智症的風險。

研究團隊進行一場小型測驗，共有3000位年齡介於57歲到85歲認知正常的男女參與測驗，運用Sniffin Sticks氣味鑑別測試（SS-OIT）測試參與者的嗅覺，提供多種氣味讓參與者辨別，其中包含：薄荷、魚、橘子、玫瑰和皮革。該研究發表於美國老年醫學期刊雜誌(Journal of the American Geriatrics Society)。

根據結果，大約半數的受測者可輕鬆分辯這5種氣味：18.7%的人只能分辨2到3種；3.2%的人只能分辨1種或無法分辨氣味的差異性。5年後那些只能分辨2種或更少的受測者皆罹患失智症，而那些完全無法辨別氣味的人不僅有失智症，病情甚至相當嚴重。

該研究的主要研究者Jayant Pinto在聲明稿中表示，透過此簡單測驗可初步判斷患者的失智症風險外，該研究目的更希望能引起民眾的關注和警覺。後續我們也將會進行大型的臨床實驗，讓更多患者能及早發現及早治療。

研究人員補充說明，不僅是失智症，巴金森氏症等其他大腦功能失調疾病的初期症狀之一也是嗅覺神經失靈，除此之外比起其他昂貴且精密的測試，嗅覺測試算是低成本的檢驗方式。