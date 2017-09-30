Costco買不到義美厚奶茶　工作人員透露搶購「必殺技」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）義美推出鮮奶含量超高的「厚奶茶」，由於只在台灣的美式賣場Costco獨賣，造成瘋狂搶購潮。

《蘋果》報導，Costco新竹店今 (30)日早9點一開門，就有許多民眾小跑步入內搶購，不到半小時，兩個冷藏櫃的「厚奶茶」全數銷售完畢。

工作人員對《蘋果》記者表示，想買到厚奶茶其實不難「有必勝法」

只要早上8點50分提前到來，基本上一定可以買得到。工作人員私下透露說，因為1張會員卡只能買4組，大部分的民眾或家庭，都是持1張卡前來，原則上就只能買4組（1組3瓶），總共12瓶，所以不用擔心會出現1個人狂掃所有的「厚奶茶」的情況，只要民眾願意提前來排隊，就有機會買到每日限量的「厚奶茶」。

在苗栗竹南日商公司工作的蘇小姐，特地相約同事從苗栗「殺」到新竹，蘇小姐說：「看大家用跑的，我也有小跑步一下」。

就讀中央大學的何、陳、林姓同學，由於家住新竹，看到「厚奶茶」搶購風潮，於是相約「朝聖」。陳同學說，真的蠻多人去搶的，也有人用衝的，何同學也說：「搶到很值得，大家都沒喝過。」

家住新竹的蔡先生，這次已經是第2次搶購，沒想到9點半來架上已經空了，蔡先生說，一旁的先生看見他失望的表情，於是把自己的一組讓給他，讓他轉憂為喜，

蔡先生說，買到很開心，對於「厚奶茶」的評價，他則說「真的超好喝，之後還會繼續來搶購。」