濫用專機惹爭議　美衛生部長普萊斯辭職獲准

美國總統川普今年1月20日執政以來至今8個月，已有一大票幕僚走人，如今再添一筆，衛生部長普萊斯（Thomas Price）因頻頻濫用納稅人的錢，包下昂貴的私人飛機出公差的醜聞，被迫辭職。

以下是法新社彙整的川普1月上任以來離職的「短命」幕僚名單。

◎ 國家安全顧問佛林（Mike Flynn）

佛林先前任職國防情報局局長時遭歐巴馬開除，即便深受情報圈的不信任，川普仍堅決讓他擔任國安顧問。

然而佛林因為在大選期間與俄國官員聯絡的事誤導白宮高層，且在競選期間收費為土耳其遊說，相關消息曝光後丟官，上任僅22天。

◎ 新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）

史派瑟一上任麻煩就上身，他出面辯護上司就職觀禮人數「史上最多」，但空拍照明顯秀出川普就職典禮觀禮人數遠少於歐巴馬2009年第一任任期宣誓就職的觀禮人數，讓史派瑟的可信度在媒體圈蕩然無存。

他很快就成為綜藝節目「週六夜現場」（Saturday Night Live）最愛惡整模仿的川普團隊對象，由女星瑪莉莎麥卡錫（Melissa McCarthy）反串演出。

史派瑟在史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）出任白宮聯絡室主任後，於7月22日請辭，在職182天。

◎ 幕僚長蒲博思（Reince Priebus）

這位前共和黨全國委員會（Republican National Committee）主席原本應該負責管理白宮、掌控川普辦公室的大門。但他駕馭不了總統，進而無法平息西廂衍生的亂象。

力挺史派瑟的他，在川普任命史卡拉穆奇出任白宮聯絡室主任後慘跌一跤。史卡拉穆奇公開形容蒲博思是「妄想型精神分裂患者」，當川普無動於衷不出面替蒲博思撐腰，讓蒲博思心死，7月31日走人，在川普執政團隊任職189天。

◎ 聯絡室主任史卡拉穆奇

出身紐約金融界的史卡拉穆奇接受電視訪問時因滿口髒話罵同僚在全球惡名昭彰，引發媒體負評。

他在辦公室鬥爭展現出自以為是又蠻橫的態度，讓當時出任國土安全部長、後來獲川普任命白宮幕僚長的凱利（John Kelly）十分看不慣。綽號「揩油者」（The Mooch）的史卡拉穆奇7月21日上台後短短10天就慘遭革職，成了川普白宮最短命官員。

◎ 首席策士巴農（Steve Bannon）

巴農堪稱川普民族民粹主義政治立場的設計主腦，對川普勝選功不可沒，被稱為星際大戰系列電影反派角色「黑武士」達斯維德（Darth Vader），甚至是「影子總統」。

即使許多其他想法都被政策對手拒絕，他的經濟民族主義仍是川普政策關鍵。但凱利新任白宮幕僚長後，他和川普其他幕僚的不和到了無法令人忍受的地步，他與極右派的關係也急轉直下，導致川普被控是種族主義者。

◎ 衛生部長普萊斯

過去當過醫師和國會議員的普萊斯，帶頭主導川普的「廢除並替換」歐巴馬時代健保改革。這個夢想沒成真，普萊斯就因今年搭乘私人包機出公差26次，花費納稅人高達40萬美元（約新台幣1220萬元），醜聞一出被迫辭職。

川普這8個月來「中箭落馬」的還包括：國家安全會議中東顧問哈維（Derek Harvey）、初期聯絡室主任杜布克（Mike Dubke）、副國安顧問麥克法蘭（KT McFarland）、白宮副幕僚長華爾希（Katie Walsh）、國家安全會議西半球事務主任狄爾（Craig Dear），以及白宮總管瑞德（Angella Reid）。