英國人擔心脫歐嗎？數字會說話

（台灣英文新聞/ 李昱德 倫敦綜合報導）英國人擔心脫歐嗎？或許從脫歐公投後申請歐盟公民證的英國人數可以看出來。

根據〈BBC 〉獲得的數據，在脫歐公投發生後的這一年內，成千上萬的英國人趕著在脫歐尚未完全生效前，申請了歐盟國家的公民權，在這之中，除了愛爾蘭因為地利之便獲得了最多的申請，其他歐盟國的申請人數也完全翻倍。

在這些人當中甚至不乏知名人士，曾經奪下金球獎、奧斯卡獎的英國影帝柯林·佛斯(Colin Firth)就在上週證實，已經成功獲得義大利的公民權，BBC甚至拿出佛斯曾飾演過的角色當成笑料，表示連名著傲慢與偏見中的男主角都無法容忍英國脫歐。

BBC的節目《查證》(Reality Check)和《第四台》(Radio 4)都在這個題材上下足了功夫，多次向歐洲各國去電詢問去(2016)年6月公投後，英國人民申請這些國家的數量是否上升，雖然不太可能獲得每個國家的所有數據，從已知的資訊大概能看出，英國人正在為那一天作出準備，以免談判失敗後無處可去。

在公投前的12個月內，申請愛爾蘭護照的英國人約有2.5萬左右，但是在公投後的一年內，想要當愛爾蘭人的英國人直接翻倍，來到6.4萬人，不只如此，申請西班牙護照的人也從2300人暴漲的到超過4500人，瑞典從969人上升到2002人，法國也從2016年的1363人增加到2129人。

目前雖然無從得知英國人申請他國護照時，優先考量的是什麼，不過用政治穩定程度作為衡量標準似乎很合理，現階段約有100萬英國公民生活在歐盟境內，且他們也早有資格申請歐盟護照，只是脫歐公投讓他們的擔憂劇增，迫使他們必須儘快行動。

雖然脫歐公投牽扯的層面甚廣，不過對於這些英國人民而言，之後他們將何去何從，似乎才是最讓他們在意的問題。