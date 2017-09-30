中共黨媒評孫政才被雙開：反腐依然嚴峻

（中央社台北30日電）中共黨媒人民日報今天刊出評論表示，在19大前「及時發現」並徹底查處孫政才嚴重違紀，充分表明以中共總書記習近平為核心的黨中央堅持「黨要管黨、全面從嚴治黨」的堅強意志、鮮明態度。

評論並表示，孫案提醒黨員，儘管反腐敗鬥爭取得重大勝利，但「形勢依然嚴峻複雜」，必須深入推進，持續保持高壓態勢，做到「零容忍的態度不變、猛藥去屙的決心不減、刮骨療毒的勇氣不洩、嚴厲懲處的尺度不鬆」，堅決剷除腐敗這個最致命的污染源。

人民日報今天在頭版刊出中共前重慶市委書記孫政才被雙開（開除黨籍和公職）的新聞，並發表題為「從嚴治黨 有腐必反」的評論，作以上宣示。

目前孫政才違法違紀的具體內容雖尚未公布，但評論指出，孫政才「在黨的18大後仍然不收斂、不收手，問題嚴重突出、群眾反映強烈」，顯示黨中央掌握孫政才貪腐的證據，溯及2012年召開的中共第18次全國代表大會之前。

評論強調，黨要管黨、從嚴治黨，靠什麼管，憑什麼治？就要靠嚴明紀律，就要靠抓住領導幹部這個關鍵少數。從周永康、薄熙來、徐才厚、郭伯雄、令計劃、蘇榮等案件，到孫政才嚴重違紀案，「無不是喪失了共產黨人應有的政治立場，嚴重破壞黨的政治紀律，嚴重破壞黨的集中統一」。

評論還提醒，領導幹部特別是高級幹部必須堅定政治立場，牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識；必須不斷鞏固對黨的忠誠，時刻警醒自己，位高不能擅權，權重不能謀私。

評論最後還要求，時時處處事事從政治和大局上向以習近平為核心的黨中央看齊，「以良好的精神風貌和優異成績迎接黨的19大勝利召開」。1060930