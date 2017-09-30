蔡總統：改革陣痛 我會承擔

（中央社記者余曉涵台北30日電）總統蔡英文今天表示，推動改革過程中會面對許多壓力，過程也有些顛簸，但須堅守立場。改革的陣痛，「我會承擔」，這是總統須扛起的責任。

總統蔡英文上午出席由基督教團體主辦的第17屆國家祈禱早餐會，今年早餐會主題「國家和‧萬事興」。

蔡總統說，每年主題呼應國家當前期望，相信「國家和‧萬事興」不只是台灣人期待，也是政府推動改革要面對的課題。

蔡總統表示，過去一年來，政府推動許多重要改革，的確面臨許多壓力，改革過程也有些顛簸，但為台灣未來，還是須堅守立場。

「所有不滿到我為止」，蔡總統說，改革陣痛她會承擔，這也是做為總統須扛起的責任。

蔡總統說，台灣要變得更好，需更多民間力量投入，為所有台灣人祈福，希望大家同心一致，集結最大力量，為台灣打拼。

「當慈愛和誠實彼此相遇，公義和平安彼此相親」蔡總統說，一定能國家萬事興。

台灣基督長老教會總會議長陳明志說，台灣面對世界各種壓力和挑戰，內部一定要團結、和諧。民主社會，政府施政須受監督和檢驗，因政黨競爭，在野黨理當會批評，甚至施予壓力；不過，對外時，為國家整體利益，應暫時放下成見，立場應力求一致。1060930