外交部：透過UNFCCC國際研討會 拓展台灣氣候外交

(台灣英文新聞 / 政治組 報導) 配合「國際非政府組織營運中心」成立，由台中市政府主辦、外交部協辦於28日舉行「2017 UNFCCC NGO Forum宜居城市邁向永續發展國際研討會」，齊聚探討永續發展、氣候變遷治理夥伴關係及低碳合作經驗與技術等議題。

外交部說明，這次研討會邀請國際永續發展協會IISD副主席，同時也是IISD駐聯合國代表Langston James Goree VI，以聯合國永續發展目標為題，談論SDGs如何從政府間的相互協議到地方的落實推動。

並邀請印尼國會議員北蘇門答臘地方議會主席Parlindungan Purba，分享國家再生能源與永續發展目標，並就「國際非政府組織與地方政府之氣候變遷治理夥伴關係」、「打造宜居城市之城市氣候變遷減緩與調適行動」以及「發展低碳永續的都市糧食系統」等三大專題進行討論，分別邀請國際氣候行動聯盟（Climate Action Network，CAN）日本分會主席平田仁子等19位國內外專家參與討論。

開幕日由台中市長林佳龍、外交部政務次長吳志中、逢甲大學副校長楊龍士、國際永續發展協會副主席Langston James Goree VI及印尼國會議員Parlindungan Purba等貴賓，以踩踏飛輪的方式讓地球發電揭開序幕，象徵響應節能減碳，由城市出發帶動全球。

吳次長於致詞時表示，外交部舉辦「UNFCCC NGO Forum國際研討會」目的在拓展我國氣候外交，並強化與《聯合國氣候變化綱要公約》（UNFCCC）各國非政府組織觀察員間的互動。

吳次長並以最近發生的艾瑪颶風重創美國佛羅里達州與古巴、維京群島、海地、聖馬汀等鄰國為例，警惕氣候變遷無國界之分，其所帶來災害不容小覷，強調全球對抗暖化的重要性。

台灣雖非UNFCCC一員，仍致力於參與國際社會對抗氣候變遷行動，例如我國已經通過溫室氣體減量及管理法，並公布我國「國家自主預期貢獻」（Intended Nationally Determined Contributions），展現我國推動溫室氣體減量決心。此外，我國首部「國家自願檢視報告」（Voluntary National Review）的發布，更是我國落實聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals， SDGs）的具體作為。

由於研討會今(2017)年首度移師臺中舉辦，吳次長也感謝林市長大力支持，不僅強化中央、地方與非政府組織的交流，也感受到民眾對於氣候變遷與環境永續的關切。

外交部說明，UNFCCC第21次締約方大會所訂的「巴黎協定」，已於2016年11月4日生效，各國致力在本世紀結束前，與前工業化時代相比，要求溫升控制在低於2℃，並盡力維持在1.5℃內。

外交部自2013年起每年均辦理「UNFCCC NGO Forum」國際研討會，邀請國內外專家擔任講座討論氣候相關議題，並同與會人士交換意見，藉此累積台灣推動參與UNFCCC之友我動能。