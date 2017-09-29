蔡總統：不應迴避族群間的爭議 原轉會要起帶頭作用

(台灣英文新聞 / 政治組 報導)蔡總統今(29)日主持原轉會第3次委員會議，除肯定國內各界對原住民族群觀念的轉變與累積，也看到前陣子通過《原住民語言發展法》讓各族族語成為國家語言。政府的下一個改變與努力，就是回復平埔族群身分。

蔡總統致詞說，「去(2016)年代表政府向原住民族道歉時，我曾經說過，我要請求整個社會一起努力，來認識不同族群的歷史和文化，來打造一個多元平等的國家。這就是『族群主流化』的概念。當原住民族的歷史觀點，能被公部門理解、也能受到社會大眾來自內心的關心和支持，那時原轉會的目標就實現了。族群之間的和解跟合作，就一定會自然而然地發生。觀念的轉變，當然是長期的社會工程。而過去一年來，改變已經一點一滴在累積。下一個即將發生的改變，就是平埔族群身分的回復。」

蔡總統接著表示，平埔族群並不只是「一個族」，而是同樣區分成許多族別，既有豐富的文化，也有各自曲折的歷史。「要面對原住民族的歷史正義，就不能刻意忽略平埔的議題。隨著平埔各族族人即將回復法定身分，後續有哪些權利需要政府特別注重，開始成為大家需要一起思考的事情。」

蔡總統表示，平埔族群對土地權和參政權的訴求，可能引起部分現有原住民的緊張。不過，「原轉會不應該迴避族群間的爭議。假裝問題不存在，並不能解決問題。原轉會要起帶頭作用，要有示範效果。」

蔡總統期待透過原轉會的討論，能繼續帶動更多政府同仁、以及國人對原民議題的認識。讓原住民族的文化，包括現有16族和平埔各族的文化，都成為臺灣社會最驕傲的主流文化。