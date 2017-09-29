輔大醫院開幕 下月陸續開放義診試營運

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）輔仁大學附設醫院歷經多年籌備興建，終於周五上午舉行開幕典禮，現場嘉賓雲集，除了副總統陳建仁、新北市長朱立倫、教廷代表樞機主教涂克森（Peter Kodwo Appiah Turkson）及薄茂恩（H.E. Cardinal Charles Maung Bo）皆出席之外，部分企業首長也受邀到場觀禮。

輔大醫院今早在陳副總統的領銜下剪綵開幕，與會嘉賓並將簽名牌放在生命樹上，象徵生生不息的精神。不過除了地下美食街今日起便對外開放之外，醫療服務要等到10月2日起才逐步開放，並於9日試營運。

陳副總統致詞時表示，輔大醫院是以人的尊重為本的一個醫院，開院目的是要將輔大校訓「真善美聖」融入日常醫療服務，輔大醫院將會是台灣所有醫療照顧單位醫學中心的典範。另外，他也希望未來輔大醫院尊重每一個病人的生命，且請醫護人員也愛護和保護自己，因為醫護人員的健康就是病人健康平安最好的保障。

輔大校長江漢聲則說，輔大醫院是華人社會唯一的天主教大學醫院，它要和台灣現有的醫院有所區隔，以病人的需求來建構。

負責醫院地下美食街「健康好市」營運的義美吉盛公司總經理詹成吉受訪時表示，地下美食街規畫百坪，並附有九間餐廳及商店，未來會陸續擴張，目前其餘的空間作為民眾休憩使用。

詹總經理說，這是繼去年輔大校內餐廳「理園義美廣場」開幕後，再度與輔大合作，砸下千萬打造一個讓醫院病患、家屬，及員工都能放鬆用餐的舒適環境。另外，在餐點方面也有不同的嘗試，除了延續義美一貫的健康、食安，及衛生訴求外，也與輔大醫院的營養部合作，提供少糖、少油、少鹽的健康餐點，要為用餐民眾的健康把關。

輔大醫院坐落於新北市泰山區貴子路，耗時多年籌備募款，且歷經四年興建，醫院內含提供30多科別、近300項門診，院方表示，除了實現天主教的宗旨外，醫院也要深入在地，為周邊地區的民眾提供社區醫療服務。

對此，朱市長稍早致詞也表示，周邊新莊泰山五股三重蘆洲等很多的民眾，都很期待醫院落成啟用，相信可以提供給民眾最好的服務，也希望未來的目標是成為一座醫學中心。