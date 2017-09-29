中國下令北韓企業限期120天離境

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）近日中國配合聯合國祭出的制裁，要求北韓於明(2018)年1月前關閉在中國境內的工廠與企業，而中韓的合作企業也被迫中止。此前，中國已禁止與平壤的絲綢貿易和限制石油出口。

《BBC》報導，中國商務部表示，他們已經下達120天的期限，限期要求北韓企業離境。這使平壤當局已面臨政治和經濟上的孤立，因它多數貿易來自於中國。

這些制裁是因應北韓第六次、同時也是最具威脅的核武測試所祭出的反制行動，本(9)月11日聯合國安理會曾發動匿名投票，表決對北韓的制裁措施。

今(2017)年初，中國開始限制從平壤購買的煤礦，以及邊境的海鮮和鋼鐵貿易，這使平壤失去了少數外匯來源。

北京的行為實為罕見，以往它在多項制裁中選擇站在鄰國北韓這邊，僅在核武和導彈測試議題上以口頭嚴詞批評。不過北京的遲緩應對也遭到來自國際社會和川普的壓力。

川普曾多次在言語上與北韓領導人金正恩有過交鋒。川普說金正恩是「一個執行自殺任務的導彈人」；警告若北韓持續挑釁，川普會為了保護美國及其盟友而別無選擇的「摧毀」北韓。

金正恩則回擊川普「瘋子」和「精神錯亂的老番癲(Dotard)」，稱川普的回應使他更相信要發展核武反制能力，更指控是「川普主動開始宣戰」。

儘管北韓當局並未發表任何國內經濟數據，但南韓央行根據國家情報院的資料推測，去(2016)年儘管有國際制裁，北韓經濟發展達到17年來最快成長，GDP上升了3.9%；首都內的小型店家與市場數量也在過去十年內快速增長。

但這並不代表一般人民的生活也過得很好。北韓的經濟主要都是用來支撐大型軍事支出，分析家認為恐消耗全國GDP的25%；而所得不平等的問題也持續蔓延著，平壤市區內的部分店家銷售著大量奢侈品，但多數市民卻買不起。