美國政治三巨頭　齊聚高球總統盃留下歷史畫面

（台灣英文新聞／梁瑜倩 綜合報導）28日在紐澤西舉行的高爾夫球總統盃，聚集到美國前三位總統，分別是：克林頓（Bill Clinton）、小布希（George W. Bush）與歐巴馬（Barack Obama）。這也讓本屆比賽名符其實成了「總統盃」。

美國職業選手菲爾邁克森 (Phil Mickelson)在第五場和最後一場比賽，提早來與歷屆總統們握手。同時，這個奪得五次大滿貫的菲爾也把握機會與3位美國總統自拍合照來紀錄這重要的時刻。他在受訪時表示：「當你看到三位前美國總統，你能不拍嗎？」

查爾.舒瓦澤也提及這是他人生當中最重要的時刻。舒瓦澤一直都很期待這次的總統盃，但他從未想過自己能親眼見到三位歷任總統齊聚一堂，這彷彿像是他的美夢成真。美國新生代高球好手喬丹.思皮斯 (Jordan Spieth) 也表示：「從未見過三位美國總統出現在同一個地方，且他們都很熱衷於高爾夫球這項運動，所以我想，他們的到來選手們都覺得十分榮幸。」

這三位美國前總統的蒞臨也成為了今年「總統盃」觀眾矚目的焦點。他們也在賽前致詞，替兩隊加油打氣。 總統盃於1994年首辦，是由美國隊以及國際隊對抗的高球賽事。而在本屆，在三位前任總統的蒞臨下，為這一屆的賽事留下歷史性的畫面。