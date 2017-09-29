「最危險的澳洲人」 澳洲欲引渡IS招募者回國受審

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）長久以來被澳洲政府視為「最危險的澳洲人」，27歲的Neil Prakash終於在土耳其的審判中承認犯下部分恐怖攻擊，但並非全部；澳洲當局希望將他引渡回國服刑。

《BBC》報導，去(2016)年Prakash試圖用一化名闖越敘利亞邊境時，在土耳其遭逮捕，28日他在土耳其面臨審判，罪名是參加伊斯蘭國，Prakash被指控在澳洲策畫恐怖行動，並被要求對美國發動孤狼式攻擊。

Prakash承認他曾被要求策劃宣傳文宣以鼓勵發動在澳洲境內的恐怖攻擊，但當被問道是否該對澳洲境內、與伊斯蘭國有關的行動負責，他只說，「我跟他們有關，但不100%參與。」

Prakash表示自己的懊悔，「我對自己引起的麻煩感到抱歉」，他在聽證會上表示他在看到IS的「真面目」以及發現「他們教我的都是錯的」之後就逃離了。

混亂的佛教徒到虔誠的聖戰士

《BBC》報導，出生於澳洲的Neil Prakash是斐濟父親與柬埔寨母親的混血兒，曾於2012年首次到柬埔寨旅遊，這對當時20歲的青少年來說是個信仰混亂的年紀，日後他在伊斯蘭國的招募影片曾說過，「在柬埔寨看到的佛教根本不合理」。

回國後的Prakash試圖轉換信仰為伊斯蘭教，但所知甚少，便開始認識穆斯林朋友、進入伊斯蘭教，他開始有朗誦「清真言」的習慣。在招募影片中曾說，「那是我這生最美好的感受之一」，而在一次機會下他認識了一位住在墨爾本、來自波士尼亞與赫塞哥維納的極端主義者Harun Mehicevic。

Prakash開始花大量時間待在墨爾本的伊斯蘭教中心和書店，深受他人影響、變得偏激，但在一年之後他並未真正地改變生活方式，更對此感到羞愧。他認為自己在家鄉過著衣食無虞的生活，其他兄弟卻在穆斯林的土地上受苦著，他決定將自己奉獻給伊斯蘭國。

於是他辭掉工作、賣掉財產出走，2013年利用Abu Khaled al-Cambodi的名字離開澳洲、經過馬來西亞抵達敘利亞的「拉卡」，宣稱是伊斯蘭國的首都或「聖戰士的土地」。

自那時開始，Prakash開始協助策劃在他家鄉的恐怖攻擊，包括18歲少年Numan

Haider以刀械攻擊兩名員警的事件，以及在澳洲軍人節發動攻擊警方的計畫。

2015年4月在一支12分鐘的招募影片中，Prakash稱讚Haider的行為，也說了自己的故事，鼓勵其他人追隨，「看看阿拉的慈悲，看看他為我計畫的一切，他也可以為你安排這一切。你只需要相信他就好。」

也因此澳洲當局曾將Prakash列為最危險的中東聖戰士招募者，與墨爾本和雪梨的恐攻網絡有密切相關。

儘管2015年Prakash被指在伊拉克摩蘇爾的美軍空襲事件中身亡，澳洲當局仍不敢掉以輕心，事後證明為誤傳。今(2017)年5月澳洲總理Malcolm Turnbull表態希望將Prakash在數月內引渡回國受審，不過他在土耳其的審判將會持續到11月。