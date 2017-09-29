搶攻尾牙春酒商機 台北凱撒商務專案8,800+10%起

面對越趨競爭激烈的尾牙春酒市場，台北凱撒大飯店今年提早佈局，除了降低人數的門檻外，更直接將菜色升級，讓大家品嚐到超值的美味。王朝餐廳與宴會廳推出『迎狗年‧旺福財』尾牙春酒專案，專案期間自即日起至2018年3月31日止，為體恤企業拚經濟，特別推出『平日商務專案(周一至周三)』每桌NT$8,800+10%起，即享果汁、汽水暢飲，為讓尾牙盛宴增添更多樂趣，訂席滿5桌以上即可免費使用卡拉OK與投影設備，貴賓禮遇歡樂送！

除了價格經濟實惠讓人心動外，早鳥優惠也絕對夠有看頭！凡於2018年1月15日前訂席簽約「凱撒尾牙旺財專案」和2018年2月28日前訂席簽約「凱撒春酒旺福專案」，每桌再加贈1張超人氣自助餐廳Checkers下午茶餐券，訂1桌送1張，訂2桌送2張，以此類推，等於摸彩獎品都貼心的幫各位老闆準備好了！

今年台北凱撒的尾牙春酒提供了大家更多元的菜色選擇，除了精緻的宴席料理，也可以選擇王朝餐廳有口碑的「家宴料理」，國宴主廚復刻傳統美味的手路菜，結合頂級食材與妙手廚藝，一上菜就讓人眼睛為之一亮，一品嚐就讓人讚不絕口，道道精彩豐盛的料理不但驚艷每位賓客且讓人印象深刻，每桌僅要NT$10,000+10%起。

想要氣氛歡樂輕鬆的場子，可以直接選擇Checkers自助餐廳的尾牙春酒，多道異國精緻料理讓人目不暇給，繽紛豐盛的美味任你挑！台北凱撒體恤各大公司行號一整年度的辛勞，使用尾牙春酒旺福財專案只要滿30位以上，每16位再加送3位免費用餐。一次祭出最殺優惠，就是希望大家能心動不如行動，為提升快速下訂的誘因，台北凱撒Checkers再加碼「快手簽約禮」，凡接洽詢問尾牙春酒後一星期內簽約再送checkers平日晚餐券2張(每張價值920+10%元)。