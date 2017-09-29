〈時評〉賴揆台獨說 爭取更多兩岸空間

行政院長賴清德在立法院備詢初登板，就拋出「台灣獨立」的論述，並直接稱呼對岸為「中國」，這些術語和用法，雖然有別於蔡英文總統維持現狀主張的用語，其實，這可反而可向中共釋出不同訊息，讓蔡總統在處理兩岸關係更有彈性空間。

若仔細探討，賴清德的談話分為兩條軸線，一個是行政院長的身分，因此在回答立委提問時，強調兩岸交流的原則，是本諸蔡總統指示的互助互惠原則，善意不變、誠意不變， 並強調「我們是主權獨立國家，名字叫中華民國」。

另一條軸線是賴清德個人的一貫主張，亦即「我是主張台灣獨立的政治工作者，但也是務實的台獨主義者」，並認為兩岸互不隸屬關係。且提到對岸時，賴清德多數「中國」相稱，而不是政府稱為「中國大陸」或「大陸」。

或許，有些人會認為賴清德已經是閣揆，發言內容足以代表政府立場，所以不應有個人的看法；然而，賴清德在政壇上已經打滾二十多年，難道無法區隔個人和行政院長的身分嗎？賴清德當然清楚這條界線，而他的做法，正是要模糊化兩者的身分，替民進黨政府爭取更多籌碼。

蔡總統自從去年520上台以來，對於中國無情的打壓，處處忍讓，甚至不斷向對岸釋出善意，希望能為兩岸找出一個互動的新模式，只是中國卻是鐵板一塊，絲毫不肯讓步，反而愈來愈得寸進尺。

如今，賴清德以閣揆的身分，發表了個人的主張，其實正是向對岸釋出另一種訊息，也就是中國最不願見的「台灣獨立」主張，也讓對岸清楚明白台灣還有這樣的一個選項。

總統府在賴清德拋出「台灣獨立」論述後，隨即出面重申「中華民國是主權獨立國家」，外界可能以為是打臉賴清德，其實，這與賴清德閣揆身分的說法並不違背，反而是讓民進黨政府在「台灣獨立」和「中華民國是主權獨立國家」之間，找到和大陸談判進可攻、退可守的操作空間。

（作者李平華，資深媒體人）