維多麗亞酒店 正式引進日本和牛

維多麗亞酒店，即將引進「首批」進口日本和牛！預計10月中旬於維多麗亞酒店「N°168 PRIME牛排館」開賣，將推出消費者們引頸期盼的夢幻和牛料理！和牛肉質柔嫩多汁，油花如大理石花紋般細緻均勻，流連忘返的絕美口感，令人難以忘懷！

頂級手藝才能完美烘托日本和牛的真實美味，N°168 PRIME牛排館率先引進日本三大和牛品牌之一的「近江牛」，更特別選用數量稀少，口感更佳的「近江姬和牛」！將陸續獻上更多夢幻和牛料理，待饕客們前來一探「最道地的和牛美味」。

滋賀縣自古以來即被稱為「近江國」，位於舊時代文化重鎮－京都、奈良和大阪附近，青山綠水、群山環繞，擁有得天獨厚的自然環境，近江牛更被稱為「豐富自然環境包圍的滋賀縣內－土生土長的黑毛和牛」；日本第一大湖「琵琶湖」即是位於此地，琵琶湖匯聚眾多川流，是目前世上少數現存的「古代湖」，甚至被喻為「奇蹟之湖」。生長在美麗天然環境下的牛隻們，平常都是飲用「優質湖水」，吃的是當地大麥與米糠，經由農家的悉心照料，牛隻生活的非常舒適，因此造就出頂級的優良肉質；與「近江牛」並列的三大和牛品牌－「神戶牛」與「松阪牛」，都是由近江地區開始培育與發展。

近江姬和牛－姬和牛為母牛，母牛數量佔近江的和牛總數不到三成，極為稀少，因此更顯珍貴！比起一般常用的公牛，姬和牛肉質更加柔軟細緻，擁有細膩的霜降油花、甜美香氣，且油花熔點較低，您可享受融化於舌尖的極致感受！

油花紋路細緻美麗：近江牛肉油花紋路細緻美麗、分佈平均，「霜降」程度極高。

油花豐富、熔點低：油脂品質是決定好牛肉的重要因素，近江牛最大特色是油脂熔點低（脂肪融出溫度），且脂肪呈現獨特黏性，這是其他和牛沒有的特點。也因為良好的油脂品質，吃起來清爽無負擔，更能符合現今消費者的需求。

肉質柔嫩、口感濃郁：近江牛肉擁有獨特柔嫩肉質，咀嚼時濃郁香氣在口中擴散，細緻油花讓每一口肉質都非常細膩、入口即化，口感迷人！

N°168 PRIME牛排館將針對不同和牛料理，靈活運用不同烹調手法！除了擁有澳洲引進的「夢幻烤爐Beech Oven」，也會搭配「鐵板料理」方式，以現煎或現切手法呈現和牛美味，並推出各種等級的和牛，依照「不同部位將有不同的價格」供消費者多元選擇！因應和牛料理開賣盛事，近期將邀請日本主廚抵台展現手藝，敦化N°168 PRIME牛排館更與「美國最知名酒廠Robert Mondavi Winery」攜手合作，搶先於11/17舉辦客座活動，邀請御用主廚Jeff Mosher抵台，與N°168 PRIME牛排館主廚團隊一同完美演繹「日本和牛料理」的獨特風貌！