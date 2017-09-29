寒軒國際大飯店13週年 自製美食影片慶生

為迎接寒軒國際大飯店13周年慶，特於9月27日舉辦「秋季鱻宴同樂會」，邀請媒體先進和飯店長官同樂，現場由四大主廚首度公開自製影片「寒軒上菜秀」，並宣布周年慶住房、餐飲優惠。除了秋季尚青的海鮮料理之外，點心房新秀曾雅芳師傅還要上台表演她的創意甜點「法式朱雪糕」。多重超值回饋與創意活動，邀請舊雨新知一同分享生日喜悅！

以餐飲起家聞名的高雄寒軒國際大飯店，面對大環境的競爭與改變，自今年開始嘗試自拍自製影片，以消費者更能接受的動態影片形式行銷飯店。第一步先從寒軒廣為周知的美食開始，錄製寒軒主廚團隊的各項拿手好菜，有步驟繁複的中餐、擺盤精巧華麗的西餐，以及創意無極限的甜點，主廚們除了拿出壓箱絕活還不吝公開江湖一點訣，讓喜愛做菜的人跟著動手做。接下來客房禮賓、整床、飯店幕後管理…等，都將一一納入影片拍攝的範疇，目的是要讓消費者隨著鏡頭更親近寒軒。

不以低價搶客，寒軒國際大飯店企圖在專案中注入新意吸引客人，這些專案由四大主廚宣布，包括1) 即日起至10月31日，於40F觀海軒點購「藍白拖」配「紅白拖」商品，享優惠價NT$130； 2) 周年慶期間平日週一至週四於2樓茶苑享用午或晚餐，2人同行點用指定套餐享優惠價NT$928 (原價NT$1,133)；3) 10月底前平日每晚NT$2,333~4,333，即可入住商務單人房、商務客房或甜蜜家庭房(含早餐)，憑房卡至2樓茶苑晚餐，每人還能享優惠價NT$400。4)年底前推出「城市野餐趣」住房專案，4人同行只要NT$8,000+10%，全程專車接送野餐地點，還贈4人份野餐套餐組，以及獲高雄市政府授權，與寒軒聯名製作的高雄熊野餐墊2個。

擦亮寒軒國際大飯店招牌的不只是老師傅，還有更多料理新秀逐漸冒出頭來，點心房曾雅芳師傅就是其中之一。曾師傅以台灣小吃「豬血糕」為靈感來源，將高貴巧克力變換成庶民小吃，翻轉趣味成為茶餘飯後議論的焦點，「法式朱雪糕」讓宴席畫下最佳句點。