秋天就是要吃海鮮！ 台中金典推SEA FOOD東西軍

在邁入秋季後，蝦蟹為過冬儲存能量，現正是嚐「鮮」的好時機，台 中金典酒店12樓栢麗廳特別從10月1日起推出「SEA FOOD東西軍」活動，同步上市龍蝦及大閘蟹無限放題，不論是脂 膏綿密的大閘蟹，或是鮮甜味美的龍蝦，兩者皆是以平日午、 晚餐每人NT$1,680+10%元(假日NT$1,780+ 10%元)的價格讓大家可以盡情享受，但同樣誘人的海鮮料理， 只能選擇其一享用，必定會讓饕客們難以決定。

秋季正是開始大啖大閘蟹的最佳時節，10月份開始的栢麗廳「大閘 蟹無限放題」，選用約二兩半左右的太湖大閘蟹，為保留大閘蟹的原 汁原味，主廚採用港式料理手法，以蔥、薑以及紫蘇葉一同燜煮， 不但能去除海鮮腥味及螃蟹的寒氣，簡單的清蒸方式， 更能完整地保留大閘蟹的肥厚蟹膏與鮮嫩肉質，而紫蘇的香氣在過程 中滲入蟹裡，則能帶出蟹肉的鮮甜，再搭配餐檯上的溫補湯品， 不僅暖胃又能驅除寒氣！另外，只想要淺嚐秋季大閘蟹美味的朋友， 台中金典酒店則提供單隻NT$250+10%元，兩隻NT$ 400+10%元的單點服務，滿足大家對於這份秋季專屬鮮味的期 待！

而此次「SEA FOOD東西軍」的另一個主角「龍蝦無限放題」，推出以後廣受消 費者喜愛，這次強勢回歸採用「港式蒸龍蝦」的烹調方式， 以手工現切蒜頭炸成黃金般的蒜酥，放於龍蝦之上，並置入壓力式蒸 箱之中，充份保留龍蝦的鮮甜，上桌前淋上特調醍醐醬油， 更提升龍蝦的美味！同時，主廚在自助百匯的餐檯特別增加海鮮料理 的數量，希望讓大家能盡情享受秋季海鮮美味。

台中金典酒店栢麗廳今年推出的「SEA FOOD東西軍」美味指數相當，且價格同樣是平日午、晚餐每人N T$1,680+10%元(假日每人NT$1,780+10% 元)；想要品嚐肥美的秋蟹，一定要把握這秋末冬初的機會， 且大閘蟹產量有其一定的限制，因此將採售完為止的方式。但是這個 時節的波士頓龍蝦肉質肥美厚實，一樣不容錯過，兩者都讓人想要大 塊朵頤，到底要選擇那一道？真的是讓人難以抉擇！但無論如何， 品嚐秋季鮮味手腳一定要快，栢麗廳訂位專線：04-2324- 6111。