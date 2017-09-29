國經協會籌組赴丹麥、瑞典、愛沙尼亞經貿訪問團

（台灣英文新聞）為協助我商尋求海外市場商機，中華民國國際經濟合作協會(以下簡稱本會)於本(106)年9月19日至10月1日籌組「2017年赴丹麥、瑞典、愛沙尼亞經貿訪問團」，由經濟部王次長美花擔任榮譽團長；本會理事暨新北市電腦商業同業公會金際遠榮譽理事長擔任丹麥及愛沙尼亞訪團團長；本會台瑞典經濟合作委員會主任委員暨中華電信謝繼茂總經理擔任瑞典訪團團長；將針對「資通訊(含電信5G、資訊安全)」、「數位經濟(IoT、Fintech、e-health、e-government等創新技術)」、「生技醫藥」、「新農業」、「綠能」等產業加強合作與拓銷，包含我政府單位及企業界代表等共計約40位團員參團。

「第1屆台丹(麥)經濟合作會議」訂於9月22日假丹麥哥本哈根舉行，由新北市電腦商業同業公會金際遠榮譽理事長與丹麥工業總會(Confederation of Danish Industry)國際貿易及市場開發處長Mr. Jens Holst-Nielsen共同主持，駐丹麥代表處莊恒盛代表親臨致詞，雙方針對「數位經濟」、「新農業」、「綠能」等議題進行專題報告，強化雙邊產業媒合商機，本屆會議為本會去年與丹麥工業總會簽定MOU後，首次共同辦理雙邊經濟合作會議，為丹麥與我國商業往來之新里程碑，意義非凡。本團將參觀丹麥一年一度的科技盛會「2017 Danish High Tech Summit丹麥科技峰會」，透過該國最大技術平台，與丹麥各大國際級資通訊業者進行互動交流。

9月25日假瑞典斯德哥爾摩舉行之「第33屆台瑞(典)經濟合作會議」，由中華電信謝繼茂總經理與瑞典貿易暨投資委員會暨瑞典愛利信集團副總裁Mr. Ulf Pehrsson共同主持，瑞典外交部歐盟事務暨貿易次長Mr. Oscar Stenström、我經濟部王美花次長、駐瑞典代表處廖東周代表蒞會致詞，雙方針對「智慧城市」專題進行交流，探討物聯網在「電信」、「醫療科技」、「能源」等領域之應用及產業最新發展趨勢，深入尋求合作商機，瑞典貿易暨投資委員會亦協助安排訪團赴瑞典愛利信公司總部、世界最大的電信公司之一Telia Company、瑞健SHL集團、StarBreeze虛擬實境軟體公司等單位參訪，並前往瑞典第三大城亦為學術重鎮馬爾默(Malmö)參與智慧城市物聯網商機研討會，並參訪Hyllie綠色城區。

9月28日假愛沙尼亞塔林舉行之「第5屆台愛(沙尼亞)經濟合作會議」，由新北市電腦商業同業公會金際遠榮譽理事長與愛沙尼亞商工總會(Estonian Chamber of Commerce and Industry)總裁Mr. Mait Palts共同主持。會中邀集各產業代表，就「數位經濟」、「資訊安全」等議題進行專題報告，提供與會廠商作意見交流。愛方並為訪團安排GuardTime資安軟體公司、Nortal資訊公司、Pakri科學園區、Ulemiste 智慧城市園區、Pipedrive物聯網公司等參訪行程。

上述三國連結北歐斯堪地半島、歐洲大陸、波羅的海市場商機，孕育下一世紀科技，擁有高度創新研發能量、活躍新創企業及具未來開創性之新興技術，以知識密集、智慧型產業、綠色經濟、高科技等領域發展著稱，國經協會本次組團赴訪，預期能有效加強我商對該區產業環境之深入認識，尋求技術應運與整合等合作新契機。

參訪瑞典Malmo智慧城區