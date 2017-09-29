台北富邦銀行全台530台ATM全新升級

台北富邦銀行積極提供客戶優質數位服務，即日起全台127家分行及獨家高鐵站據點等共逾530台ATM全面升級新一代服務介面，客戶只需手指One Touch即可快速存提款及查詢帳戶餘額；並獨步全台提供二項創新服務：ATM首頁可顯示帳戶餘額、ATM存款可輸入交易附註。歡迎民眾就近到北富銀的ATM體驗〝一鍵速達〞的便利ATM服務！

北富銀表示，之前推出ATM無卡提款服務，客戶已可免帶金融卡出門，一機在手即可便利提款。為了提供客戶更貼心的服務，北富銀特別透過大數據分析客戶使用ATM的習慣，發現提款、存款、轉帳及餘額查詢等四大功能就涵蓋ATM 97%的交易量，因此本次升級特別將ATM服務首頁重新規畫，先將首頁劃分為三大區塊：餘額查詢、快速提款及ATM功能服務；再將這些常用的功能按鍵放大，讓客戶可以一目瞭然操作更加便利。

北富銀指出，本次推出的新一代的ATM服務介面還有兩項獨步全台的創新服務，一為ATM首頁可顯示帳戶餘額，透過大數據分析顯示，「餘額查詢」為客戶第4大常用服務，因此特別設計此快捷服務，讓客戶可快速查詢餘額；第二個首創服務為「存款交易附註」，客戶存款常有留存交易附註的需求，過去只能臨櫃辦理存款才能留存附註，現在北富銀把這功能搬到ATM上，讓您不用到銀行排隊存款，只要到北富銀的ATM，24小時不受限制，存款附註一指搞定！

除了上述兩項獨創服務外，新一代富邦ATM首頁還提供8組客戶最常使用的提款金額快捷鍵，不僅如此這8個快速提款鍵還能選擇提領佰元鈔，讓需要提領佰元鈔的客戶不用重新輸入，大幅增加提款效率！此外，北富銀還增加了水電瓦斯費、電信費等多項生活帳單繳費功能；以及信用卡帳單分期、帳單自動扣繳等服務；廣大機車族投保機車強制險服務也可以輕鬆在北富銀的ATM上辦理，眾多ATM新功能邀您來體驗！

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