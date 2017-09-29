別讓小兒齲齒成慢性病 從小建立口腔保健知識

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）知名口香糖品牌用行動去關懷偏鄉學童的口腔健康，今年再度攜手「兒童福利聯盟文教基金會」和「中華民國兒童牙科醫學會」前進超過10所偏鄉小學將支持專業團隊前往離島、山地偏遠地區服務。

在台灣偏鄉，平均四千人才有一位牙醫，有些地方就診甚至需步行超過10公里，缺乏醫療資源與正確的口腔保健，讓偏鄉孩童的童年蛀上一片黑。今年特別由「兒牙學會」理事長李楊鈞醫師與「萬芳醫院牙科部」、「臺北醫學大學附設醫院牙科部」、「臺北醫學大學口腔衛生醫療服務隊」及瑪氏志工團隊搶先送愛進新北市櫻花藝術學校–「興華國小」，透過生動活潑的方式讓孩童們認識口腔保健的正確知識。

中華民國兒童牙科醫學會理事長李楊鈞醫師表示：「齲齒已經是兒童期最需重視的慢性疾病之一，『兒牙學會』希望幫助孩子培養正確的口腔保健觀念與習慣，學習妥善照護個人口腔健康、降低口腔疾病發生。關於口腔保健，李楊鈞醫師建議民眾把握「愛牙四守則」：定期進行口腔檢查、早晚使用含氟牙膏刷牙，每天使用牙線(棒)，吃完、喝完嚼無糖口香糖或使用含氟漱口水。即刻開始力行口腔保健，「存牙本」不嫌晚。

兒童福利聯盟文教基金會主任陳雅惠指出：「口腔健康的維護是孩子成長中非常重要的一環。然而在不少社工服務個案中發現，偏鄉因為醫療資源不足、家庭教養等問題，孩子很難好好維護口腔健康，更別提培養正確的刷牙方式與習慣。透過善心企業的資源挹注，我們希望一起幫助孩子導正口腔保健觀念，並及早發現口腔問題、學會妥善預防，好好保護一口需要使用一輩子的珍貴資產，展露健康自信笑容。」