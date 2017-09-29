什麼傷口不宜使用人工皮？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）傷口的照護到底是要維持乾燥或濕潤呢？醫師表示，維持傷口乾燥是老舊觀念，適時維持傷口周圍皮膚的濕潤，有助於傷口癒合過程。也因此兼具防水和吸收組織液的人工皮近年來大受歡迎；網路謠傳人工皮貼越久效果越好，而且每種傷口都適用，人工皮真的有如此神奇嗎？到底哪些傷口不適宜使用呢？

醫師提醒，人工皮適用於乾淨無污染的傷口，例如：淺層燒燙傷、雷射或手術後的初期傷口等，但若是車禍、感染性（例如不潔工具劃傷、動物咬傷等）、範圍較大的傷口等則不適用。

食藥署表示，人工皮其膠體狀的親水性材質，可使傷口周圍皮膚保持濕潤，促進傷口癒合過程；另外，因其能有效吸收傷口滲出液，可延長敷料的使用時間、減少換藥次數以及避免換藥時造成傷口撕裂或拉扯，導致二次傷害。此外，由於人工皮敷料外層具有防水以及隔絕細菌、外來環境汙染物進入之功能，可維持傷口清潔，同時避免傷口進一步感染。

一般而言，人工皮可黏貼2~3天，視傷口滲液狀況再進行更換，建議不可使用超過7天。人工皮與傷口接觸後，會吸收組織滲液而變白鼓起，若只有中間局部鼓起，不需更換；若有大範圍變白鼓起，且使人工皮周圍從皮膚上脫落時則需更換。

至於使用上要注意：使用人工皮前，應先徹底清潔雙手，並用生理食鹽水清潔傷口。另外，須待傷口及周圍皮膚表面乾燥後再黏貼，可視傷口面積裁剪敷料，覆蓋於傷口時，需大於傷口邊緣1~2公分以上，黏貼後輕壓傷口邊緣，使敷料與皮膚密合。

但若是使用期間如滲出液顏色改變、傷口化膿、出現異味或發燒，應暫停使用並立即就醫。