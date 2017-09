中國禁象牙 寮國80%象牙製品由中國遊客購買

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 總部位於非洲肯亞(Kenya)的非營利組織「Save the Elephants」近日提出報告書表示,寮國的象牙販售量有增無減,究其原因是中國大陸去(2016)年12月底宣布,預計於今年12月31日前全面停止所有象牙買賣和加工活動。禁令一出,大部分的中國遊客轉向鄰近的寮國(Laos)購買,使得該國的象牙需求量暴增。

英媒IQD Medias旗下的《非洲人媒體》(African Medias)報導,中國大陸是目前最重要的象牙市場,但國務院宣布於今年底停止所有象牙買賣和加工活動,為了滿足大量消費者需求只好跨過邊境至寮國採買。

《BBC》報導,「Save the Elephants」的研究人員日前前往位於寮國湄公河(Mekong River)的中國賭場度假聖地,發現當地有數十家商店銷售數千件商品,其中雕刻象牙、象牙手鐲、吊墜和手鐲都是公開販售,顯示象牙銷售正在當地蓬勃發展。而80%的象牙製品都是在寮國首都永珍(Vientiane)以及瑯勃拉邦(Luang Prabang)出售。

「Save the Elephants」於報告中指出,如同越南和緬甸,象牙的價格在寮國比中國大陸還要便宜,加上法律和秩序不足,使得非法跨境貿易不受監管。《非洲人媒體》報導,象牙黑市價格在中國可以達到每公斤1,100美元,加上能賦予購買者一象徵性的社會地位,因此吸引大量中國顧客。

「Save the Elephants」研究人員Esmond Martin說,在缺乏法律的強制性,中國消費者購買象牙製品的量將會持續攀升,也造成販售象牙的商店從2013年至2016年間,如雨後春筍般愈開愈多。

寮國曾於2004年簽署《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(Convention on International Trade in Endangered Species,CITES) 表態禁止象牙貿易,但是從「Save the Elephants」的報告中發現,寮國官員並沒有落實執行這項反象牙條款,而唯一次在該國境內取締的案件也只有在簽署CITES後。