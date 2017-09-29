安倍晉三解散國會  日本眾院大選提前10月底舉行

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本國會昨(28)日中午召開臨時會，眾議院議長大島理森開場即宣讀解散詔書，根據憲法第7條規定解散眾院，在野黨缺席表達抗議，日本選戰提前起跑。

日本首相安倍晉三25日召開記者會，對外宣布28日將解散眾議院。眾議院中午舉行臨時會，安倍在院會開始前坐在議席上，與副首相麻生太郎、總務大臣野田聖子、自民黨幹事長二階俊博等人，神情輕鬆談笑風生，等待議場開會鈴聲。

議場12時響起鈴聲，大島理森進入議場就座。內閣官房長官菅義偉12時3分把解散詔書送進議場，呈送宣讀。

大島理森宣讀，根據憲法第7條規定解散眾議院。議場再度響起3聲萬歲，執政黨議員熱烈鼓掌，互相握手致意後依序離開議場，宣告選戰起跑。臨時國會在12時5分結束，全程約5分鐘。

最大在野黨民進黨等4黨不認同臨時國會一召開就解散，以集體缺席方式表達抗議。

首相安倍晉三上午在首相官邸受訪表示，他們的責任在提出政策接受民眾檢驗，希望可以堂堂正正的針對政策進行討論。在野黨缺席表達抗議，眾院選戰預計將於10月22日舉行。

有分析認為，安倍現在解散眾議院是考量目前支持率回升，並想趁小池百合子勢力尚未集結、民進黨內面臨出走潮，趁勝追擊，因此決定解散眾議院。

安倍支持度首先在8月初的內閣改組後，出現止跌回升的情況；接著在整個8月安倍晉三強勢面對北韓情勢而獲得好評，民調逐漸上升。到9月初時，已回升到50%左右的水準。

但他本人強調，解散理由是為了變更2019年10月將調漲至10%的消費稅用途、向近日囂張的北韓施壓、及在日本《憲法》第9條中寫入自衛隊等。這些也預估將成為選戰時的爭論焦點。

上次解散國會是在2014年12月。自民黨自2012年拿回執政權以來，在中央等級選戰已經四連勝。但這次將遭遇東京都知事小池百合子領導的希望之黨的強力挑戰。

安倍晉三出席自民黨選舉對策本部會議，指示自民黨團結一致，全力備戰。但話鋒一轉，談到民進黨想跟希望之黨整合時表示，「為了選舉聚在一塊、更換看板的政黨，不可能肩負起日本的安全與未來。」

根據日本憲法規定，在兩種情況下可解散眾議院，一是眾議院通過內閣不信任案或否決內閣信任案後；二是日皇經內閣建議，可下詔解散眾議院，等同於代表內閣的首相擁有解散眾議院的權力。



首相解散國會的權力，運用得宜可延續執政優勢；反之，則可能丟掉政權。

解散前的眾議院有475席，執政的自民黨、無黨籍及公明黨，共323席；最大在野黨及無黨籍共88席；日本共產黨21席；日本維新會15席；自由黨2席；社會民主黨及市民聯合2席；無黨籍21席。