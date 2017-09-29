生死未卜  IS首腦巴格達迪再發錄音聲明

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）恐怖組織伊斯蘭國(IS)今(29)天發布其領導人巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)的錄音聲明，這是IS近一年來失去對大部份領土的掌控後，巴格達迪再次對外發聲。

將近一年失去原本在伊拉克和敘利亞掌控的大部分土地以來，這位難以捉摸的聖戰領導人第一則口信。



《法新社》報導，IS聲稱這是巴格達迪的錄音，內容呼籲IS在敘利亞和伊拉克受到壓迫的成員挺身抵抗敵人。巴格達迪在聲明中說，「IS領導階層及其士兵了解到，耐心抵抗異教徒是通往勝利之路。」



《路透社》報導，這份錄音檔是由與IS的有關的媒體機構「準則」(al-Furqan)所公布，長度達46分鐘，錄製日期不明，內容多為宗教經文，不過還提到北韓威脅日本和美國，並猛烈抨擊「美國、俄羅斯和伊朗為首的異教徒國家」及其盟國，分別在敘利亞和伊拉克展開攻勢，對聖戰士造成損失。他呼籲全球聖戰士發動更多攻擊。

《中央社》報導，美國仍在試圖查證這份錄音聲明的真偽，但情報官員暗示很可能是真實的。有傳聞指巴格達迪已經死亡。



情報圈的消息人士在聲明中告訴《法新社》，「我們知悉據說出自巴格達迪的這項錄音聲明，正採取行動仔細調查。我們目前雖然還沒有確認，但是並沒有理由懷疑它的真實性。」

外界對巴格達迪的生死眾說紛紜。今(2017)年5月底，曾傳出巴格達迪在敘利亞拉卡(Raqqa)命喪聯軍空襲，拉卡是IS自封的首都。莫斯科當局7月指出，正在努力確認巴格達迪究竟是生是死。伊拉克官員相信，巴格達迪可能藏身拉卡與摩蘇爾之間的沙漠區，要生擒或殺掉他，需時數年。

巴格達迪的上一份談話錄音是在去(2016)年11月初發布的，當時是聯軍發動伊拉克北部摩蘇爾(Mosul)收復戰之後兩週，他敦促追隨者打擊異教徒並且「讓他們血流成河」。