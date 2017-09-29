14年後解禁  首批日本和牛終抵台

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）日本和牛已禁止輸台14年，禁令解除後，首批日本和牛於昨(28)晚10時16分以華航CI-117班機自日本福岡空運抵台，需經過食藥署檢驗安全無虞後，再由海關放行，最快約為3天。



衛生福利部食品藥物管理署日前宣布日本牛肉有條件解禁，國內業者首批申請進口來台的205.1公斤和牛昨夜飛抵台灣，今(29)天凌晨進行報關手續。

《中央社》報導，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局秘書洪宗林在受訪時表示，這批和牛依照正常的通關程序，食藥署將核對各項證明文件、審查產品標示資訊及抽樣檢驗，待查驗結果符合規定後，始得輸入台灣。

食藥署將於72小時內確認檢驗結果，確定肉品沒有包含動物用藥、瘦肉精等，符合台灣法規，最快下周一交給業者。檢驗結果出爐前，和牛暫存於長榮倉儲，等食藥署檢驗安全無虞後再由海關放行。

日本牛肉自2003年起因有狂牛症疑慮禁止輸台，不過衛福部食藥署本(9)月18日同步公告日本、荷蘭、瑞典牛肉產品輸入解禁。根據衛福部規定，輸入牛肉需符合：(一)通過獸醫官屠前檢查之健康牛隻，不可以是來自於罹患或疑似罹患牛海綿狀腦病等疾病之牛隻；(二)30個月齡以下的牛隻；(三)於屠宰時去除所有「特定風險物質」；(四)合格輸臺工廠所生產；(五)每一批產品都在輸出國官方獸醫師監督下生產，確認產品符合輸臺規定；(六)每一批產品都檢附日本官方獸醫師簽發之衛生證明文件。

而根據《蘋果》報導，牛肉可進口條件包括需飼養100天以上、12到30個月齡以下的牛隻條件，僅限帶骨、去骨牛肉及牛筋等可進口，人類庫賈氏症的風險部位如頭顱、腦、脊髓及內臟等都不准輸台，旅客個人也不得攜帶日本牛入境。

針對邊境通關查驗不符合的食品，均要求業者依規定辦理退運或銷毀；並同時責令食品業者實施自主管理，確保食品衛生安全。若輸入產品經通關查驗不符合規定，除管制輸入外，並得公布商號、地址、商品名稱及違法情節。

不少飯店業者看準日本牛商機，蓄勢待發並積極規畫，希望打響旗下餐廳的料理食材。《聯合新聞網》報導，首批「宮崎牛」預計透過乾杯食品、美福國際等進口商入台，台北晶華(三燔本家、Robin’s牛排館、鐵板燒、azie、晶華軒)、台北喜來登、美福等飯店業者可望搶頭香，通路則由微風超市率先上架，餐飲業搶牛大戰一觸即發。