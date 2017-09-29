期交所與保險安定基金合辦「全球外匯市場展望及匯率避險操作實務研討會」

2017上半年由於匯率大幅波動，造成保險業者海外投資產生鉅額匯損，為協助保險業者能善用匯率類衍生性商品進行避險操作，臺灣期貨交易所(以下簡稱期交所)與財團法人保險安定基金共同舉辦「全球外匯市場展望及匯率避險操作實務研討會」。本次研討會於28日下午2時假集思台大會議中心蘇格拉底廳舉行，由台新國際商業銀行金融市場處首席外匯策略師陳有忠、台灣大學財金系教授石百達及元大期貨顧問事業部協理張林忠等保險及期貨財經專家主講，共吸引包括國泰人壽、南山人壽、台灣人壽、全球人壽、新光人壽在內多家保險業者，逾150位保險主管及代表參加。

金管會黃天牧副主任委員擔任貴賓致詞時表示，此次研討會提供很好機會讓期貨與保險業者互相交流，藉由探討匯率避險操作實務，共同為期貨市場及保險市場的健全發展而努力。金管會對保險安定基金的期待，不僅是接管問題保險公司之退場機制，更希望平時能有降低風險的預警措施或機制，近年保險業海外部位日益增加，如何管理匯率波動風險確實對保險公司及保險監理刻正面臨的嚴肅議題。而期交近年來推出匯率期貨與選擇權商品有成，恰可提供保險業因應外匯市場價格變動的避險工具，相信透過今天的研討會，對於保險業運用期交所匯率類商品避險實務能有所助益，也相信經雙方交流後，保險業及期貨業未來將會有更多互補及認識。

期交所劉連煜董事長於致詞時表示，就國際金融情勢發展來看，匯率波動較以往顯著提高，期交所為服務實質經濟，致力於推出符合市場需求之商品，自104年起推出匯率類商品，目前已有人民幣匯率期貨及選擇權、歐元兌美元期貨及美元兌日圓期貨等6項匯率類商品可供交易。匯率期貨上市至今，因有多家銀行及自營商單造市提供良好流動性，並設有鉅額交易管道，迄今已有許多法人機構參與交易，也希望保險業者能共同參與此一市場，達到避險及增益之目的。另外期交所亦於今年5月15日上線夜盤交易，率先開啟我國金融市場幾近全天候交易環境，加速國內期貨市場之國際化，此6項匯率類商品在夜盤亦有交易，當國外重要經濟金融數據發布及歐美股市匯市交易時段，交易人可因應最新市場情勢預作避險之管道。期交所甫於日前贏得「FOW 與全球投資人」機構之亞洲資本巿場獎項－「2017年度交易所」首獎，即因期交所交易量表現亮眼，且在商品創新及國際化上的傑出表現獲評審青睞，尤其是人民幣匯率期貨與選擇權同時涵蓋CNT(台灣離岸人民幣定盤匯率)及CNH(香港離岸人民幣即期匯率)兩項標的，其中特別是CNT得以服務台灣企業界的當地需求，確實是服務實質經濟的商品設計，是得以出線獲獎的原因之一。

保險安定基金林國彬董事長致詞時表示，匯率變動對保險業獲利有很大影響，保險安定基金從過去接管四家問題保險公司經驗中發現，這些公司除在公司治理上有相當缺失之外，另一個重大缺失，便是投資。目前保險業持有外幣計價海外投資部位占比愈來愈高，截至今年6月底，壽險國外投資金額達13.3兆元，占其資金運用總額達63%，致海外資產匯兌避險成本相對升高，因此，在國際金融市場黑天鵝事件發生頻率增高之際，保險業如何提升避險效率、降低避險成本，是保險業刻正面臨的重要實務。

另外研討會也邀請台新銀行首席外匯策略師陳有忠、台灣大學財金系教授石百達及元大期貨顧問事業部協理張林忠分別就匯率市場展望、風險管理及匯率期貨選擇權避險操作等主題進行專題演講，藉由各場次之專題演講讓保險業者對匯率市場及期貨市場更加熟悉，能積極運用期交所匯率類商品進行避險及增益，以健全我國資本市場的發展。