太厲害了！白鷺鷥也會騎腳踏車?！

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）你小時候可能玩過風箏，要不然也看過風箏。但是你聽過「腳踏車風箏」嗎?

顧名思義，就是腳踏車形狀的風箏嗎?這只算說對了一半。三馬風箏工廠馮燦煌先生所研發的腳踏車風箏，不但上面有人，放風箏時還可以看到騎腳踏車的動作。

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有時候一人騎單車，有時候兩人騎單車在空中翱翔，有時候甚至連白鷺鷥也可以騎車翱翔天際！

這種腳踏車風箏不但飛行穩定，踩踏效果也非常好，可以說是台灣精品充滿創意，又一個鮮明的例子。

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光看圖片不過癮，一定要看一段影片，才知道腳踏車風箏有多炫。

馮燦煌先生說，2012年石門風箏節，他帶著腳踏車風箏到白沙灣去飛，與國際風箏競賽，​結果他的腳踏車風箏特別出色，​不但創意十足，而且是僅有的動態踩踏風箏。

參加苗栗風箏節時，他的作品也成為大家詢問的焦點。當時他把腳踏車設計成男女各一，配合台語「腳踏車」這首音樂做表演，相當受到歡迎。

除了充滿創意之外，他的動態風箏，還可以任意控制上下飛行，或是左右旋轉。

2016年宜蘭國際童玩節的吉祥物，正是他設計的​「白鷺鷥騎腳踏車」風箏，顏色亮眼，非常別致。不僅飛行穩定順暢，踩踏也非常漂亮，動態感​令人大為驚豔。

有人戲稱這只「白鷺鷥騎腳踏車」風箏為E.T.，想必是聯想到1982年美國導演史蒂芬史匹柏的賣座電影「E.T.外星人」的畫面吧。

本文內的圖片與影片，均由三馬風箏工廠 馮燦煌先生授權使用