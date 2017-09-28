印度大使發現 印度車站神似台灣的總統府

民主進步黨籍立法委員管碧玲說，印度—台北協會會長史達仁發現，印度清奈有車站外觀和台灣的總統府一模一樣，進一步發現今天正好是總統府建築設計師長野宇平治150歲冥誕。

管碧玲在社群網站臉書（Facebook）分享史達仁的貼文說，史達仁（Sridharan Madhusudhanan）發現在印度清奈有火車站和總統府簡直一模一樣。很多外國使節喜歡、尊重台灣，能做到願意深入探索台灣並融入台灣，「印度大使，可以說無出其右了。」

史達仁在臉書貼文說，他看到總統府照片時，想起在印度清奈有座火車站建築外觀十分神似，快速搜尋兩棟建築的建築師是否有任何關聯，結果沒有。

史達仁也發現，總統府是由長野宇平治設計，今天正好是長野宇平治150歲冥誕。

管碧玲說，這是小小驚奇，來自於史達仁可貴的態度。史達仁對台灣不止於一般的好奇，「好奇的人不會想要走完全程的大甲媽祖遶境」，史達仁是用探索精神努力融入台灣。

她說，媽祖遶境期間，史達仁每天在臉書發文，充滿對沿途種種現象、活動、題材與元素的文化視角，和正面能量積極詮釋，引起的感動超過所有報導和呈現。

據總統府官網，總統府前身為日本時代台灣總督府，總督府廳舍設計是在西元1906、1907年採兩階段競圖方式，第二階段審查結果，一等獎從缺，二等獎由長野宇平治獲得。