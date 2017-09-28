「緬甸雙展」今起在仰光舉行　為台灣優質產品開拓商機

（台灣英文新聞／郭紫寧 台北報導）由外貿協會姊妹機構「台北世界貿易中心」與展昭國際企業股份有限公司，共同主辦的第五屆「緬甸國際汽機車零配件展」及「緬甸國際電機電子暨電力設備展」(簡稱緬甸雙展)，今(28)日起至10月1日，於仰光Tatmadaw展覽館盛大舉行。

這項展覽可說是台灣廠商進入緬甸汽機車零配件、電機電子及電力設備等市場的最佳拓銷平台，除了台商之外，還有來自印度、緬甸、泰國、南韓、馬來西亞、越南及中國大陸等共8國、120家業者使用170個攤位。展出項目涵蓋：汽車引擎零件、車用電子零配件、修護器具及設備、電力/電機設備、發電機、電線、電纜及供電設備等。

針對緬甸市場需求，台灣優質廠商將展出各項產品。汽機車零配件參展廠商合騏工業推出車身小巧、操作容易及機動性高的Adly 農用搬運車；昌久企業展示煞車碟盤、汽車煞車來令片，民族企業展出四輪定位儀。

電機電子暨電力設備參展廠商中，固緯電子及上銀光電分別展出可程式直流電源供應器與發電系統、充電器及相關模組；大亞(越南)電線電纜公司展出各式電線電纜、電焊線、汽機車花線、漆包線及開關；亞力電機展出太陽能逆變器及不斷電系統；大同緬甸公司則展出電力變壓器及IE3 高效率馬達。

為提升台灣產品形象，今年展覽中也將設置「台灣精品館」，展出針對「研發」、「設計」、「品質」、「行銷」4個專業項目及「台灣產製」之條件，所評選出最佳品質及具「創新價值」的30家台灣精品得獎廠商、60件優良產品，如創見超廣角行車紀錄器、宇碩手機互連智能車機、川方智能面板車用絞盤及大同高效率WPI 馬達等。

​為提高參展成效，主辦單位特別邀請緬甸工業協會(MIA)、商工總會(UMFCCI)、緬甸汽車製造商與經銷商協會(MAMDA)及相關商會等會員前來觀展。除仰光地區之外，外貿協會仰光台灣貿易中心，今年增加邀請曼德勒、伊洛瓦底省及毛淡棉等地區商會，組團前來觀展採購，並針對買主所需，安排一對一採購洽談會，期待商機再創新高，進而提升雙邊貿易。