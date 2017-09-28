觀光局啟動「2017-18台灣好湯」 以「新溫泉生活」為全台溫泉觀光加溫

（台灣英文新聞／廖秋煌 台北報導）交通部觀光局於9月28日在關子嶺溫泉區啟動跨年度溫泉盛宴「2017-18台灣好湯」系列活動，當中更特別安排高人氣的台灣觀光代言人-喔熊組長驚喜現身，場面聲勢浩大，精彩可期。

此外，在國人固有的認知中，對於泡溫泉的印象只停留在秋冬進行，並且是一種享受而不是習慣，和日常生活較無連結，與國外一年四季皆可泡湯養生的觀念形態大相逕庭，因此也造就了台灣溫泉業明顯的淡旺季。冀希藉由一系列的宣傳活動，帶動全台溫泉觀光熱潮，讓國人把泡湯變成一種日常生活習慣。

今年全區啟動儀式特以主題「新溫泉生活」為核心，延伸創造台灣獨特的新享湯style：「日常享好湯，日日更健康！」，長官與貴賓共同擂鼓啟動，炒熱現場氣氛，象徵迎向新氣象，改寫泡湯新思維。14區溫泉協會理長也換上繽紛多彩的改良式短版浴衣，搭上短褲與夾腳拖，手持傳統搶眼的「五百萬」雨傘，呈現出輕鬆自在的俏皮模樣。此構想來自欲呈現台人日常舒適的穿搭，藉此強化全民印象，讓享湯成為一種生活習慣，不需刻意規劃，隨時享湯就出發。

今(106)年度台灣好湯系列，以南、北兩區為主軸辦理焦點活動。在南部以關子嶺、寶來與四重溪為主力活動行銷；在北部則以北投、烏來、金山為重點活動促銷。整合各區域之溫泉宣傳推廣，於秋冬開跑刺激消費，並同步宣傳春夏促銷方案，讓旺季前往泡湯的旅客，亦可提前購買早鳥優惠內容。

交通部觀光局也表示，以觀光旅遊收入維生的烏來溫泉風景區，曾被104年的蘇迪勒風災重創當地，一度成為孤島，現今已修復完畢；而深受大人小孩喜愛的「烏來台車」也換上可愛的新樣貌復甦營運，並將在12月於烏來辦理台灣好湯北區焦點活動啟動儀式，希望觀光人潮回籠，重振地方觀光經濟