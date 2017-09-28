誠致教育基金會首屆教育科技獎 新北2師獲獎

「新北敬師月～就是愛老師」，新北市教育局林奕華局長特別在今（28）日教師節接見，全國僅新北市2位教師獲「程有威先生教育科技獎」，新北市秀山國小呂恩佑老師與新北市立三民高中曾憶倩老師及全國SUPER教師獎得主後埔國小陳俊利老師，現場邀請復興商工「人像速寫隊」描繪畫像致贈專屬好禮給老師們。

呂恩佑老師六年前發現班上新住民孩子學習跟不上進度，發現是新住民父母難以陪伴孩童複習功課並解惑。呂老師於是嘗試錄製教學影片讓學生透過YouTube平台在家上網反覆複習。學生同時在實體教室與雲端教室學習，長期累積下，不僅學生成績變好也提高學習興趣。自從誠致教育基金會推出「均一教育平台」後，老師已錄製超過1,000部影片並授權「均一教育平台」免費使用，至今仍是全國教學影片數、觀看數最多的老師，影片觀看次數累計超過230萬次。

曾憶倩老師和她先生朱哲民老師都是高中生物老師，認同翻轉教育理念的他們，讓自己的孩子透過「可汗學院」學習，並大幅提升他的數學與英文能力。102年當他們知道臺灣有個「均一教育平台」時，立即主動幫忙錄製國中生物影片。雖然曾老師一開始並不熟悉電腦影音設備操作，追求品質的她稍有出錯就重新錄製，她笑著說「回想錄製第一支影片時前後就錄製了三十幾次，差一點放棄!」曾老師和朱老師花了很多時間親手繪製圖檔；有志者事竟成，曾老師已錄製超過100部生物影片，影片觀看次數累計超過100萬次，曾老師的生物課幫助了非常多的學生。

陳俊利老師服務已37年，透過教導孩子寫作，利用文筆抒發觀點，讓孩子獨立思考，並激起學生感恩的心回饋社會，曾獲星光教師及新北市閱讀推手特優、教育部閱讀推手獎肯定，在教學生涯中瞭解到學生不同層面的需求，透過成立班級及家庭的讀書會，促進親子間溝通的橋梁，培養自信心。

誠致教育基金會長期關注臺灣教育議題，於101年創立均一教育平台，運用軟體科技開發線上學習平台，盼望透過平台提供「均等」的機會與「一流」的內容，成為老師翻轉教學、學生自主學習的工具，讓孩子擁有「個人化學習」的學習機會。新北市後續將持續與誠致基金會合作，促進以「學生學習為中心」的教與學，激發學生更多的學習興趣。

復興商工人像速寫隊是獨步於全球的藝術團隊，約15分鐘就可完成作品(黑白10分鐘、彩色20分鐘)；寫實、Q版、誇張版、及數位繪畫，展現多元與深厚的實力；隊員速寫的能力，幾近于專業等級；目前有1名通過台北市街頭藝人、4名通過新北市街頭藝人認證。曾接受國慶籌備會、教育部、台北市政府、新北市政府等多方單位邀請，廣受政府機關之好評。