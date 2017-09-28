中秋雙十連假手機國際漫遊上網方案首選中華電信

秋季來臨，配合中秋與雙十連假，中華電信特精心推出「定量型」與「日租型」國際漫遊上網方案，滿足不同客戶的多元需求。即日起至2017年12月31日止，「美國10GB定量型方案」提供超大行動上網量，平均一天只要133元，再送20分鐘打電話；「日租598」方案涵蓋英法、紐澳、南非等41國，讓客戶不論玩到哪，都能享受漫遊優惠，行動上網無國界！想要趁中秋、國慶連假到日本、韓國觀光血拚的客戶，中華電信手機上網漫遊亞洲熱門旅遊國家，7天只要888元，再贈送10分鐘免費打電話，原機原號方便又划算！

把握最適合出遊的秋季，去美國體驗不同文化！中華電信提供「美國10GB定量型方案」，15天只要1988元，一天平均133元，就能享有10GB超大上網量，再贈送語音發話20分鐘。另針對想利用長假到日韓賞楓的客戶，中華電信也提供最熱門的「5GB定量型漫遊方案」，不論到中港澳、日韓、新馬泰印尼等亞洲熱門旅遊國家，7日5GB上網優惠只要888元，平均一天只要127元，5GB可在臉書打卡上傳照片2,500次，或傳LINE照片6.5萬張以上，再加送漫遊語音發話免費10分鐘，方便即時聯絡同行親友、撥打回台灣報平安，或聯絡當地餐廳民宿，免租機、免換卡，方便又划算。

秋意正濃，最適合前往浪漫神秘的歐洲各國！申辦中華電信「日租型598」漫遊上網方案，自在暢遊英法、紐澳、南非等41個國家，申辦期間如跨鄰國使用(如紐澳、英法、奧捷等優惠國家)，可合併計算用量，統一計費超貼心！24小時計的彈性收費機制，人在國外也可免費撥打「*135#」，即時申請、即時生效。另外，優惠方案採以量計費，用多少就付多少，無使用則不計費，讓漫遊成為客戶安心出國的最佳夥伴！嚮往歐洲中古世紀建築之美，或獨鍾紐西蘭峽灣冰河風光，趁著雙十連假放鬆玩、輕鬆省，最優質、貼心的國際漫遊方案，首選中華電信！