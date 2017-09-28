避免食物中毒四招 美FDA報給你知

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）食源性疾病問題一直是美國食安關注的議題，但根據聯邦政府統計，每年還是有大約4800萬人食物中毒，也就是每6個人中就有1人因不潔的食物而感染食源性疾病，造成每年平均128000千人入院治療，3000人死亡。

美國FDA表示，食源性疾病通常是食用受細菌或病原體汙染的食物所造成，一般來說，大約1至3天內發病，但也有特殊案例是最短20分鐘內，最久甚至6周之後才發病；症狀多為：腹瀉、腹痛或類似類似流感症狀，例如發燒、頭痛、身體疼痛等。

大部分健康狀況良好的患者可在一周內康復，但少部分的人病況可能較嚴重，也需要較長時間去恢復，甚至會危及生命，特別是孕婦、嬰幼兒、長者或免疫力低下族群，包含愛滋病、癌症、糖尿病或接受器官移植的患者都是高危險族群。因此為了保障身邊人免於食物中毒，FDA建議民眾處理食物時應確實做到：清潔、分開、烹調和冷藏。

清潔：頻繁的清洗雙手、食物和烹調用具。

料理食物前後、如廁、換尿布和碰觸寵物後必須用溫水和肥皂徹底清洗雙手至少20秒鐘。 處理每一項食品後，一律用熱水加清潔劑清洗砧板、碗碟、烹調用具和流理臺。 廚房抹布要經常用熱水清洗，如果可以的話，使用一次性的廚房紙巾來清理廚房檯面，會比抹布來的衛生。 用流動的自來水徹底沖洗蔬果表皮後，再用軟毛刷擦洗表皮。 開啟罐頭前，務必先清洗罐頭表面，以避免外表的髒污掉入內裝食物中。

分開：生食與熱食要分開處理和儲存。

避免將生肉、家禽、海鮮和雞蛋與其他食材一起儲存。 蔬果和生肉的砧板、菜刀要分開。 醃料不要一在重複使用於生食上，以避免交叉感染。 煮熟的食物勿與生食放在同一器皿裡。

煮熟：將食物煮熟至正確的溫度。

依據肉品的紋理和顏色來判斷是否熟透是一件不可靠的行為，正確的方式應該要使用食物溫度計測量，確保每一樣食材能加熱到殺死細菌的溫度。 雞蛋務必要煮到全熟，盡量不要以半熟蛋或是溫泉蛋等來入菜。 使用微波爐烹調時，記得將食材放入器皿，加上蓋子後再加熱，每加熱一次記得翻攪一次，務必烹煮到全熟。

冷藏：及時冷藏食物。