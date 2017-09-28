避免食物中毒四招 美FDA報給你知

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）食源性疾病問題一直是美國食安關注的議題，但根據聯邦政府統計，每年還是有大約4800萬人食物中毒，也就是每6個人中就有1人因不潔的食物而感染食源性疾病，造成每年平均128000千人入院治療，3000人死亡。
美國FDA表示，食源性疾病通常是食用受細菌或病原體汙染的食物所造成，一般來說，大約1至3天內發病，但也有特殊案例是最短20分鐘內，最久甚至6周之後才發病；症狀多為：腹瀉、腹痛或類似類似流感症狀，例如發燒、頭痛、身體疼痛等。
大部分健康狀況良好的患者可在一周內康復，但少部分的人病況可能較嚴重，也需要較長時間去恢復，甚至會危及生命，特別是孕婦、嬰幼兒、長者或免疫力低下族群，包含愛滋病、癌症、糖尿病或接受器官移植的患者都是高危險族群。因此為了保障身邊人免於食物中毒，FDA建議民眾處理食物時應確實做到：清潔、分開、烹調和冷藏。
清潔：頻繁的清洗雙手、食物和烹調用具。
- 料理食物前後、如廁、換尿布和碰觸寵物後必須用溫水和肥皂徹底清洗雙手至少20秒鐘。
- 處理每一項食品後，一律用熱水加清潔劑清洗砧板、碗碟、烹調用具和流理臺。
- 廚房抹布要經常用熱水清洗，如果可以的話，使用一次性的廚房紙巾來清理廚房檯面，會比抹布來的衛生。
- 用流動的自來水徹底沖洗蔬果表皮後，再用軟毛刷擦洗表皮。
- 開啟罐頭前，務必先清洗罐頭表面，以避免外表的髒污掉入內裝食物中。
分開：生食與熱食要分開處理和儲存。
- 避免將生肉、家禽、海鮮和雞蛋與其他食材一起儲存。
- 蔬果和生肉的砧板、菜刀要分開。
- 醃料不要一在重複使用於生食上，以避免交叉感染。
- 煮熟的食物勿與生食放在同一器皿裡。
煮熟：將食物煮熟至正確的溫度。
- 依據肉品的紋理和顏色來判斷是否熟透是一件不可靠的行為，正確的方式應該要使用食物溫度計測量，確保每一樣食材能加熱到殺死細菌的溫度。
- 雞蛋務必要煮到全熟，盡量不要以半熟蛋或是溫泉蛋等來入菜。
- 使用微波爐烹調時，記得將食材放入器皿，加上蓋子後再加熱，每加熱一次記得翻攪一次，務必烹煮到全熟。
冷藏：及時冷藏食物。
- 確保冷藏室要維持在攝氏4度C以下，冷凍庫要在攝氏-17度C以下。
- 肉品、雞蛋或海鮮等易腐敗食物在烹煮或購買後兩小時內入冰箱冷藏或冷凍，若室溫32度以上則在一小時內放入冰箱。
- 不要在室溫下解凍食材。建議可將食材放入冷藏室、室溫下隔水或放入為波爐內解凍，解凍後的食材也要立即烹煮。
- 食材入冷凍庫前，用大且淺的容易分裝多份，以方便減少下次烹煮前的解凍時間。