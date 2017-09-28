【古今交錯】睽違110年　臺北孔廟重回清代舊址北一女

（台灣英文新聞／郭紫寧 台北報導）台北市紀念至聖先師孔子誕辰2567週年釋奠典禮，今（28）日於台北市孔廟隆重登場。不過您可能不知道，台北孔廟百年前的舊址，就是現在的北一女中！

孔子誕辰2567週年釋奠典，28日清晨在台北孔廟登場，佾生、樂生及禮生合力完成敬師釋奠典禮，場面莊嚴隆 重。中央社

大約兩周前也就是15日，孔廟首度班師回百年前舊址：北一女中的市定古蹟「光復樓」舉辦儀式。北一女儀隊在校門舉槍迎接手執孔子聖號儀仗的禮生、佾生，前所未見的古今交錯畫面，為孔廟文化季揭開序幕。

北市孔廟管理委員會的新聞稿指出，台北孔廟與北一女的歷史淵源，始於清光緒10年（西元1884年）。

當時知府陳星聚在台北城南門內建造文廟，而後西元1907年，日本為建立日語學校，逐步拆除文廟，並利用其址建造第一高等女學校（現今的北一女中），而目前位於大龍峒的台北孔廟，則是直到西元1939年在臺北仕紳的奔走下，重建完成。

時隔110年之久，北市孔廟今年特別與北一女中合作，精心籌辦這場別具意義的「重回清代舊址」活動。孔子聖號儀仗，在穿著古服的禮生及16位大龍國小佾生的引領下，進入北一女中的市定古蹟「光復樓」校舍。

迴廊上，古典窗櫺灑落的光影，襯托著這支傳統的聖號隊伍，古今融合的身影，意外的調和，象徵穿越兩者間的時光迴廊，是相當難得一見的景象。而共同舉辦紀念儀式，更表緬懷歷史、彰顯敬師之意。

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這次台北市孔廟配合９月敬師月，也特別在北一女中舉辦敬師活動，製作限量特色「敬師卡」，提供學子們向老師傳達謝意。

李文英副秘書長率領的北市府校友團，15日身著一女中制服亮麗登場。​翻攝民政局官網

15日的記者會，特別邀請由李文英副秘書長率領的市府校友團，身著一女中制服亮麗登場，藉由「敬師卡」感謝青春時代最難忘的恩師，為活動帶來一段感人又驚喜的橋段。而在學的北一女學生，也特別致贈滿懷感恩的敬師卡，送給恩師，師生互動真摯而溫馨。