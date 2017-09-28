峇里島阿貢火山隨時爆發 逾10萬居民與遊客急撤離

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 印尼峇里島阿貢火山(Agung Volcano)近日活動加劇恐隨時火山爆發，當地政府已在27日下令撤離該火山範圍12公里內逾9.6萬名居民。外交部亞東太平洋司司長陳文儀今(28)日表示，外交部根據駐泗水辦事處陳報之最新情勢與資訊，也將印尼峇里島旅遊警示提升為「橙色」，建議國人暫勿前往從事非必要之旅遊。

法媒《法國連續新聞臺》(France info)報導，這座海拔超過3,000公尺的活火山，距離旅遊地點庫塔(Kuta)與沙米亞克(Seminyak)約75公里左右，沉寂了近半世紀，自今(2017)年8月開始，阿貢火山已愈來愈活躍了。

峇里島當地的警訊自本(9)月22日開始就提升到第四層級、也就是最高層級，呼籲民眾和旅客遠離火山口至少9公里以測安全，並把當地居民撤到暫時安置所避難。為了旅客安全，印尼交通部長Budi Karya Sumadi在27日表示，所有的航班都被轉到鄰近十個機場起降，尤其是龍目島(Lombok)或首都雅加達。而該部進一步表示，將安排超過100輛以上的大客車接送遊客從峇里島撤離到龍目島。

阿貢火山最近一次噴發是在1963年，當時噴發出來的火山灰高度達20公里，並飄到了1,000公里外的首都雅加達，而岩漿流出有7.5公里，也共造成近1,600人死亡。

法媒Futura訪問了火山研究專家Jacques-Marie Bardintzeff，印尼有將近150座火山，光是這個區域就有不少強大火山噴發的世界記錄，像是超級火山多巴(Toba Volcano)還有地震引發2004年的大海嘯。他說，這些火山都很危險，因為他們的爆發所引發的蒸汽和氣體，還有火山碎屑流及火山灰都可能危急飛航安全。

加拿大廣播電台(Radio-Canada)報導，觀測站27日在短短12小時內紀錄到火山地震頻率高達480次。而許多位於亞太地區的國家已提醒國人和旅客要注意安全。

外交部亞東太平洋司司長陳文儀也提醒國人、峇里島的台商、台僑及旅行業者，務必注意居住及旅行安全，若有緊急事故，可立即和駐泗水辦事處聯繫。