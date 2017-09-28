一代風流促成性觀念轉變   《花花公子》創辦人逝世

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）美國成人雜誌《花花公子》(Playboy)的創辦人休海夫納(Hugh Hefner)今(28)天在洛杉磯家中辭世，享壽91歲。

海夫納的兒子、同時是雜誌社首席創意總監的Cooper Hefner在公開聲明表示，「我父親過著一個特殊而具影響力的一生。作為一個媒體和文化先驅，以及在許多重大社會活動的背後都扮演著領導角色，例如推動言論自由、人權和性自由。他定義了《花花公子》的人生態度和核心道德觀，成為世界上最具辨識度、最恆久的刊物之一。」

海夫納1926年誕生於芝加哥，從伊利諾大學畢業後便進入《君子雜誌》擔任廣告文編，在1953年12月創辦《花花公子》雜誌。

《花花公子》的初刊是在家中廚房完成的，當時他向投資人借了8,000美元做為小額資本，並以瑪麗蓮夢露的裸照做封面，首刊就銷售逾5萬本。

《花花公子》的內容以大量情色與性聞名，對性觀念前衛的想法引來不少爭議，這些指責來自於女性主義者和保守派，海夫納更在1963年因出版美國女演員珍曼斯菲(Jayne Mansfield)的裸照而被控猥褻罪逮捕。

海夫納的私生活也十分豐富精彩。他結過三次婚，對外宣稱曾與1,000名女性發生過性行為，住在鋪張奢華的豪宅裡，因此而收到的負面批評也從來不少。

但《花花公子》的內容引發讀者興趣，也帶來大量銷售，發行第一年的銷售量就高達20萬本，到了1970年代更超過700萬本，銷售超過20國。

之後更跨足到電影和平面媒體製作、服飾、香水、珠寶、首飾等業界，並以長耳朵的兔子符號做為標誌，這家企業的成功使它每年營收逾10億美元。

《紐約時報》曾在1992年專訪海夫納時問道，他最自豪的成就是什麼，他答，「我改變了人們對性的態度，我將婚前性行為去汙名化，這帶給我很大的滿足。」

2015年《花花公子》宣布不再刊登全裸女性照，因為這在網路時代已非常容易取得，但兩年後又重回以前作風，海夫納解釋，「我們要把自己的認同拿回來，重新定義我們是誰。」