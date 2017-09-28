教師節快樂!　男子全額招待65名恩師　出國旅遊

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）今（28）日是教師節，印尼媒體剛好報導了一則，跟老師有關的溫馨故事。

印尼男子佛瑞迪（Fredy Chandra）雖然畢業多年，但他對之前教過他的老師們，一直覺得感恩。

事業有成的他，眼見許多老師們，雖然教出了很多優秀的學生，但自己的生活和經濟上卻相當拮据。因此決定全額招待從小學到高中，曾經教過他的65名老師出國旅遊。

三個月前，他向老師們表達要招待他們出國的想法，獲得老師們熱烈迴響。

9月19日，老師們在蘇加諾-哈達國際機場（Soekarno–Hatta International Airport）集合，出發前往馬來西亞和新加坡。佛瑞迪特別在機場迎接他們。有些老師對他還有印象，但也有老師不記得他。

佛瑞迪一點也不在乎，他知道是因為老師年紀大了，而且教過太多的學生。他說重要的是身為學生的他，還記得老師們。

這趟旅行共有5天，直到9月24日返回國門，所有招待都是最高等級的。佛瑞迪甚至還給老師零用錢，買紀念品。許多老師們都感到，這是一生中最難忘的一次旅行。

佛瑞迪的妻子也很支持他的構想，佛瑞迪說他太太也跟他念同一所高中。原本佛瑞迪想保持低調，不過消息還是被外界知道了。佛瑞迪說，如果這個故事可以啟發更多的人，未嘗不是件好事。

佛瑞迪本人沒有跟著老師一起旅遊，而是交給旅行社代辦。但透過社群媒體WhatsApp群組po出的照片，他可以瞭解老師們旅行過程的種種。

28日他對Kompas.com記者表示，看到老師們高興的表情，他哭了好多次。​能夠完成他一生的夢想，也讓他感到非常高興。​

祝各位老師們，教師節快樂！！！