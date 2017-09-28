搶攻金字塔客群 觀光局協助印度婚宴派對業者來台考察

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）印度婚禮及各式喜宴派對以奢華著稱，近年來印度富人及不斷擴大的中產階級，更流行砸大錢到海外舉行超豪華婚禮，金額動輒以新台幣千萬元起跳。交通部觀光局為搶攻印度高端婚宴兼旅遊市場，26日起為期一周，邀請負責海外婚宴籌辦的25家印度業者來台考察，加強印度當地婚禮籌劃業者對臺灣婚禮舉辦及旅遊資源之認識，用力行銷臺灣為海外婚禮舉辦地點。

交通部觀光局全力配合推動新南向政策，除東協國家外，更積極開發包括南亞印度赴臺的觀光旅遊市場，推動這塊金字塔的高端婚宴旅遊市場，讓印度朋友將臺灣列為海外婚宴辦地點的首選。

觀光局駐新加坡辦事處主任林信任博士指出，印度長久以來以奢華婚禮聞名於世，對許多人來說，婚禮象徵身分地位，許多家庭會省吃儉用數十年，存錢舉辦盛大氣派的婚禮。印度富豪近年來更流行砸大錢到海外舉行超豪華婚禮，亞洲地區澳門和曼谷為印度富商舉辦婚禮的熱門地點。

根據印度婚禮顧問業者估計，海外婚禮價格普遍從30萬美元起跳，亦或更高達千萬美元。富商Suniel Mutha 2008年為兒子於澳門舉辦婚禮，婚禮花費即高達4500萬美元；富商Yogesh Mehta 2015年於義大利為獨子舉辦婚禮，總花費高達2千多萬美元。此外，印度富豪KK Modi去年慶祝75歲生日，慶生地點就選擇臺灣。

觀光局積極開發屬於印度高端的旅遊市場，也曾透過與寶萊塢明星合作拍臺灣遊記等方式推銷臺灣，盼除親子旅遊外亦鎖定企業獎勵員工旅遊及海外婚禮來臺。

林信任博士認為，婚禮為人生大事，印度新人願意投注金錢創造具紀念性的婚禮，不同於企業依既定預算舉辦的員工獎勵旅遊，因此值得針對此高端市場推廣臺灣為海外婚禮舉辦地點。

觀光局這次透過 Wedding Rose-A Wedding Planner 及 Moon of Taj 兩家公司，邀請印度頂尖婚宴相關業者赴臺灣考察。由於因應印度婚宴的特殊需求和更有效促進兩地相關業者針對婚宴各項細節彼此交流及溝通需求，也共同邀請印度專業外燴公司、舞台聲光公司、婚攝公司一併抵臺踩線，其中 Touchwood group - Mr.Vijay Arora為印度EEMA ( Event & Entertainment Management Association)協會創辦人，於婚宴界地位舉足輕重、具號召效應。