佐克柏不理川普批評 社群媒體發展堪憂

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）美國總統川普因多次不滿媒體對其「偏頗」的報導而出言恐嚇，日前他甚至在Twitter上發言批評社群媒體「相互勾結」，標榜著反川普的立場；他之前也曾這樣指控《紐約時報》和《華盛頓郵報》。

如今，被視為反川普的作為又一樁。《BBC》報導，Facebook恐須向國會調查小組繳交逾3,000則政治相關的言論和廣告，協助調查俄國是否介入美國總統大選一事；Facebook認為在2016年大選間，網站上的部分廣告可能有俄國當局出資購買。

Facebook、Twitter和Google被要求11月1日出席參議院情報委員會(Senate Intelligence Committee)，替俄國當局可能介入大選一事聽證，Facebook和Google都已證實他們收到邀請，但都尚未表態將出席。

《BBC》評論家分析，佐克柏之前就曾說過他不喜歡川普，至少不喜歡他的政策，而佐克柏的這段話顯示出他的擔心，除了對總統、更是對選舉人制度、美國社會與整體發展環境的擔憂。而他也努力想展現Facebook往好的一面發展。

《BBC》評論家表示，身為一個整日被數據和資料分析包圍的人，也許俄羅斯操控的假新聞數量在擁有20億用戶的Facebook來說規模是微小的，但他認為不能用「量」來看這件事，而應該正視社會大眾的擔憂。

評論家認為，佐克柏現在應該已經感受到用戶的擔心，儘管並非Facebook本身散播這些假新聞，但還是有必要做出相應措施加以防範。若他沒有進一步作為，恐怕日後付出的代價會更高昂。

先前佐克柏曾在Facebook上發言回應川普對社群媒體的批評，他當時表示自己只想做個「提供所有想法流通的平台。」由此可見，除了有疑慮的廣告之外，Facebook的影響力已經從「給予民眾發聲的管道、讓政治人物能更直接與選民溝通」，到「間接協助數百萬人投票選舉。」佐克柏說，競選團隊在Facebook上動員了數百萬則廣告。

他表示，Facebook會持續提供所有人發聲的平台，並抵抗任何國家企圖散播錯誤資訊或不實謠言藉以影響選舉的行為。他的這番發言在短短兩小時內獲得65,000個讚。

自今(2017)年起，美國情報機關包括參議院委員會和聯邦調查局(FBI)開始調查俄國當局是否介入2016總統大選一事，企圖散播假新聞與錯誤資訊影響選民投票傾向，進而導致川普當選。