〈時評〉賴清德院長，好樣的！

在台灣，又沒狂風暴雨又無地震的2017年9月26日，本來是一個再平常不過的日子，只因為新閣揆賴清德在立法院首度施政報告的一番表白，卻讓這一天成為台灣史上別具意義的一個日子！

是日，賴院長在答覆朝野立委的質詢時，不是拐彎抹角、躲躲閃閃、欲語還休或實問虛答、答非所問，而是字清句明的「我是主張台灣獨立的政治工作者，不管擔任哪個職位都不會改變」，「台灣是主權獨立國家，與中國互不隸屬」，「我們願意與中國或北京當局交流，但關係是互相的，如果對方沒這樣認知也是多講」…，這是第一個在國會殿堂挑明講主張台獨的閣揆！這是第一個挺直腰桿、不卑不亢定位「兩岸」交流台灣拒絕自取其辱、以熱臉貼中國冷屁股的閣揆！光這兩點，吾人就要給賴清德鼓鼓掌，稱讚一句：賴院長，好樣的！

台灣政壇朝野一大票政客，最讓人看不起的地方，是善變如變色龍（選前猛開支票、選後猛跳票，在朝時為贊成而贊成、在野時為反對而反對，換一個位子就換一個腦袋、換一副嘴臉），言行的唯一原則是「沒有原則」，是自以為聰明的「見人說人話、見鬼說鬼話」，是故作模糊狀以期左右逢源，是鄉愿式的廣結善緣、誰也不得罪（講話軟綿綿，打不還手、罵不還口，卑躬屈膝、逆來順受，把奴婢生活學當「公道」哲學），是把政治當高明的騙術耍玩（把政見承諾廁紙化用過即丟，號稱墨綠還「兩岸一家親」、「床頭吵床尾和」的鬼話琅琅上口，還讓世大運只看見「中華台北」看不見「台灣」）！把政見承諾廁紙化用過即丟。

截至目前為止，從賴國大、賴立委、賴市長、賴院長身上，吾人看到一個拒絕政治醬缸污染，一路走來、始終如一的身影。這一股清流，會是曲高和寡、稍縱即逝，還是沛然莫之能禦、蔚為風潮，應該是台灣政壇能不能從此脫離虛偽作假的過去，進入真誠務實的現在與未來的重要關鍵。做為領頭羊的指標人物，吾人在不吝給賴院長掌聲的同時，也要提醒賴院長：我們絕不盲目崇拜任何政治人物，當我們發現被欺騙時，我們不但會在第一時間馬上收回掌聲，還保證會代之以譴責與噓聲！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）