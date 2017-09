教師節祝賀 FB、Twitter真誠搞笑的祝賀詞

(台灣英文新聞/蔡佳穎 綜合外電報導)今(28)天是教師節,儘管國際教師節在10月5日,但在這一天學生們都會以各種方式表達對老師的愛與感謝。如今有了社群媒體Facebook和Twitter,許多人都能透過網路傳訊的方式更即時、容易的向老師表達感謝,而其中不乏有趣滑稽的教師節祝賀片段。

在教師節這天,最好把「professor」這個字的拼法記下來,或至少拼對「teacher」這個單字,以免出糗或受罰。

In honor of National #TeachersDay, we should all remember how to spell "professor." pic.twitter.com/QYqLSAu1ms — QuanTrader (@StoicTrader) September 5, 2017

若要跟奧運金牌跑者比,牙買加的「閃電」波爾特( Usain Bolt)和全球最快跑車Bugatti Veyron恐怕都比不過「老師拿粉筆丟向最後一排學生」的速度吧!

37.58 kmph – Usain Bolt

409 kmph – Bugatti Veyron

9892 kmph – speed of chalk thrown by a teacher at the kid on the last bench ##TeachersDay — SocialBhanwara (@DeepakGupta2209) September 4, 2017

若要感謝「老師」,現代人可不能忘了Google帶給我們的知識。

當然也不能忘了前男友、前女友,他們教會了我們人生中寶貴的一課。

而身旁的老婆也是老師,畢竟在出了校園後,不會再有人對你講那麼多道理和教訓。

Please give roses to your wife today ...



It is Teacher's Day.



You may not have heard so many lectures from anyone else.#TeachersDay — mayank malani (@MalaniMayank) September 5, 2017

其實人生中遇到的所有人都可能是生命的老師,分別在不同層面教會我們很多事,讓我們成為現在的樣子,所以在這一天,請花點時間好好感謝生命中曾出現過、最想感謝的每一個他/她。