汽車車身模具之專業製造商-宏旭-KY 27日成功掛牌上市

由富邦證券輔導的宏旭控股股份有限公司(簡稱宏旭公司，股票代號2243)於今(27)日正式以每股33元掛牌上市，該公司為汽車車身模具之專業製造商，其上市為汽車類股再加入生力軍！

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，近年中國市場帶領汽車產業快速發展，在龐大消費基數下仍持續成長，且中國自有品牌迅速崛起，在市場競爭及消費需求帶動下，車型及改款開發時程大幅縮短，宏旭因應此市場脈動，深耕中國市場並兼顧全球品牌，直接打進汽車品牌廠供應鏈，能力獲多家汽車品牌原廠之肯定，來自汽車品牌原廠營收貢獻超過七成，近年更布局中東及俄國等新興市場，可謂有汽車廠的地方就有宏旭的足跡；除持續深耕既有客戶外，亦積極開發嶄新市場以擴展業務，另亦投入新能源汽車市場，截至目前已成功開發多家新客戶並持續合作中。

宏旭董事長林維源表示，因模具產製需經過設計開發、加工裝配及廠內調適等不同製程，宏旭的利基除提供一條龍整合製造外，更於客戶設計車身時即共同開發，提供專業製模意見，於汽車開發時即可協助客戶先行解決模具開發可能遭遇之困難，大幅增加爭取訂單之機會；再者，後段交付模具階段更以專門團隊進駐客戶工廠，從模具安裝到產線量產提供貼身服務，不但掌控品質，更確切掌握模具完工時間，完整的服務是業務成長動能的最大後盾，因此廣受全球車廠之青睞，與車廠建立起密不可分之合作關係。

林維源進一步指出，宏旭自成立以來，每3年產品技術含量、銷售量及銷售金額均有階梯式的提升，在研發持續投入下，目前已經在高階產品的車身覆蓋件及高強度結構件模具領域建立穩固的產業地位。汽車模具產業因涉及出行安全，外觀覆蓋件又是消費者第一眼的印象，故汽車廠對於模具供應商要求極高，需花費多年測試才能成為車廠合作夥伴，一旦打進車廠供應體系則可建立長期穩定的合作關係。宏旭在經過多年不懈的努力，完整融合產業鏈上下游之開發，成功打進眾多汽車品牌廠之供應鏈認證體系，客戶對宏旭出品的模具已深具信心。

展望未來，宏旭除持續深耕既有客戶外，亦將不斷開發利基客戶，期待能締造更優良的經營實績，透過持續改善製程以有效降低成本，達成股東對於長期投資回報的期許。

宏旭2016年度營業收入為新台幣20.89億元，稅後淨利為新台幣1.21億元，每股盈餘為3.80元，2017年上半年度宏旭的營業收入為新台幣9.82億元，稅後淨利為新台幣0.57億元，每股盈餘為1.54元，2017年上半年度營收及獲利略較2016年上半年度減少，主要係新台幣兌人民幣呈現升值所致。宏旭受惠中國市場持續扮演全球車市成長之火車頭，各品牌車廠加速推出新車款或現有車款進行改款以吸引消費者眼光，有利宏旭業務推廣，目前宏旭接單情形良好，其經營成效及營收獲利表現穩健。