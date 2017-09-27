中國信評下調免驚啦 進場買點再現

國際信評機構標準普爾(S&P，以下簡稱標普)於9月21日下調中國、香港信用評級，使得亞股全面回檔，中國股市表現則相對平穩。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，今年5月24日穆迪調降中國主權信用評等，市場一度認為是做空中國信號，但事後上証180指數啟動本波上漲，漲幅近13%，在強勢人民幣、中國經濟好轉、十九大議題的支撐下，短線利空可望提供再次進場買點，在持續看好中國股市下，富邦上証(股票代號：006205)是直接參與政策行情的最佳選擇，短線上再搭配上証180的槓桿反向ETF，可適時增益或避險。

9月21日標普將中國主權債信評等由AA-調降至A+，主要考量中國持續地信貸快速增長，雖然帶來資產價格與經濟成長的支撐，但亦造成中國經濟與金融穩定性的風險，因而有此次調降動作，但卻同步將其評級展望由負面調升至穩定。隔日亞股表現普遍呈現回檔，相較之下中國股市當日反應平穩。

標普為今年5月份以來，繼穆迪之後第二間調降中國的主權債信評級的信評機構，顯示國際對於中國在經濟放緩以及金融去槓桿能否取得平衡，具有一定程度的疑慮。但兩間信評公司皆調升未來展望，標普更認為中國將維持穩定的經濟成長狀況，即大約4%的人均GDP成長速度，並預估2017~2020年的政府赤字占GDP比重將維持在2.5%左右的水準，廖崇文預期，中國政府所推動各項政策改革將能控制信貸問題不致惡化，若信貸增速明顯放慢，則可能再度調升其主權債信評級。

廖崇文表示，今年5月穆迪調降中國評級利空後，反而啟動中國本波的漲幅，上証180指數由當時7,462點，上漲至本波最高8,416點，漲幅達13%，預估在十九大前維穩基調不變下，股市不易有太大回檔，若有回檔反而提供再次買進機會。

近期中國國慶假期前退場情緒依舊存在，市場明顯量縮，除金融股外的其它板塊絕大多數出現回調，周期股和中小市值個股跌幅較大，此外新能源汽車産業鏈、周期股及科技股等過往熱點近日已陷入調整，新的熱點還沒有出現，且十一長假將至，市場觀望氣氛較為濃厚，預期未來將呈現震盪整理走勢，但長線而言基本面仍持續看好，並預期十九大政治利多近期將可發酵，廖崇文建議投資人可以逢低偏多操作。

5/24穆迪調降中國信評後中國主要股市指數波段最高點漲幅

指數 漲跌幅(%) 波段期間 上証180 12.78 2017.5.24~2017.9.05 上証綜合 10.49 2017.5.24~2017.9.06 滬深300 12.64 2017.5.24~2017.9.05 深圳綜合 11.86 2017.5.24~2017.9.20

資料來源：Cmoney、富邦投信整理