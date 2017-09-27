加速投資台灣 賴清德要招年輕人加入招商中心

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）行政院長賴清德周三上午主持「加速投資台灣專案會議」，並於會後召開記者會說明，會議主要針對台灣近年整體投資動能不足的問題進行檢討，除了要求未來公共建設要更有效率、國營事業要積極發展投資之外，賴揆也強調經濟部的招商中心需要化被動為主動，並希望海選有抱負的年輕人加入，讓招商事業蓬勃發展。

賴揆指出，台灣自2000年投資便逐年下降，而去年投資只占GDP（國內生產毛額）的20.9%，這對台灣經濟是很大的傷害。​

針對如何改善投資現況，賴揆首先指出中央政府總預算的公共建設支出，執行率僅有80%，有500億元未能執行完畢，因此政府責成工程會就每一個進度及工程進行檢討，讓整體公共建設順利執行完成。

接著，賴揆指國營事業單位應提出長遠計畫、積極投資，並提醒國營事業，其業務與民生生活息息相關，如果抱著不做不錯、少做少錯的態度，對於公司業務及民生經濟都有很大的負面影響。

最後，賴揆特別提點經濟部的招商中心過去僅是彙整計畫資料，應該要化被動為主動，除了責成國發會與經濟部檢討組織結構，也要涵蓋內政部相關部會。並希望在台灣海選有抱負的年輕人加入，讓招商中心更有活力、業務蓬勃發展。

針對記者提出國營事業發展可能因環境評估會議延宕的問題，賴揆說，環評委員會是獨立機關，無法要求限期完成環評，他建議國營事業單位要擬定完整計畫並提前送出，確保出席環評會議的人員要固定、層級要提高，這樣應該會有助於環評效率。

最後，賴揆還提到會議中，也列管了前院長林全任內的3,400億元的投資計畫。他強調，希望計畫一推出，相關單位就要如期如質的完成。