長榮航空線上旅展最低65折  加碼送環遊世界機票

（台灣英文新聞／旅遊組 綜合報導）搶攻年底旅遊商機，長榮航空線上旅展限時推出超過60個航點的超值票價，優惠最低56折起，以及超夢幻一年不限次數的經濟艙機票大獎，可望為年底航空客運再加溫。

長榮航空線上旅展自27日凌晨開跑，今(2017)年限時推出60多個航點的優惠票價，優惠最低56折起，長榮航空預售金額上看12億元、目標比去年成長20%。

主因是今年祭出「不限區域及航點」的環遊世界經濟艙機票三張，將透過消費者共同集氣，達標後再加碼升等，送出超夢幻大獎一年不限次數的環遊世界商務艙機票。

分析長榮航空第4季訂位率，第4季日本線的訂位率已經達到85%、美國線的訂位率也有80%，其中，澳州航線一整年都很旺，目前的訂位率已經達九成，至於歐洲航線的訂位率也有82%。

長榮航空客運營業本部副總李士亮指出，今年第4季的客運市場淡季不淡。國內消費者現在也改變出國旅遊的模式，再加上今年連續假期多，10月已經分散掉暑假想出遊的旅客，就目前的載客率來看，第4季的平均訂位概況都很好。

長榮航空發言人柯金成表示，「舉辦線上旅展已經是第三年了，從2015年這三年來，每一年的成長大概都可以達到2成、3成的數量。」

長榮航空表示，此次推出的超值優惠票價搭配機票大獎，鼓勵大家及早規劃行程，把握搶票時機，讓旅遊變成更輕鬆的事。