沙烏地阿拉伯女性將可開車！  2018年生效

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）沙烏地阿拉伯國王薩勒曼(Salman)頒布一項法令，首度宣布女性可以開車上路，展現沙烏地阿拉伯女權大躍進。

《BBC》報導，此前，沙烏地阿拉伯還是全球唯一一個禁止女性開車的國家，儘管沒有明文規定，但駕照只發給男性，女性若在路上開車恐被捕或面臨罰款。

因此當薩勒曼頒布這項新法令，全國歡欣鼓舞，甚至全球都樂見這項改變，美國總統川普也表示這是推動女權向前的一大步。

而跟隨法令而來的後續作業，計畫將成立一行政部門能在30天內給予意見，而這項王室命令將在2018年6月24日生效實施。

沙烏地阿拉伯駐美大使哈立德王子(Khaled bin Salman)也證實這項消息。未來女性將不再需要獲得男性允許就能上駕訓班，還可以自由在路上開車，他形容這是「一個歷史性的大日子」，且是「正確時刻的正確決定。」

沙烏地阿拉伯境內的人權團體已經爭取這項女權多年，甚至有些女性因違反法規而入獄；也因為這項規定，許多家庭被迫雇用私人司機專門接送家庭女性成員。

曾因違反規定而入獄的Manal al-Sharif，同時也是Women2Drive活動的發起人在Twitter上表示，「沙烏地阿拉伯不會再和以前一樣了。」而「我是自己的守衛」、「沙烏地女人可以開車」的hashtag也在社群媒體間被廣泛引用。

這項命令也顯示沙烏地阿拉伯政府希望讓更多女性加入職場、提升經濟，讓過去受到男性成員接送的女性開車更為方便；另一方面也可以減少約80萬名私人司機的聘用。

然而，這並非得到全國人民歡迎，保守派認為政府違反了伊斯蘭教的「沙里亞法」(Sharia Law)。這些持反對立場的宗教理由從「因為女性太笨不會開車」到「恐怕帶來無可忍受的濫交」都有，更有批評聲浪指開車會傷害女性卵巢。

這也反映了現今的沙烏地阿拉伯社會，儘管開始有了新的突破與發展，要真正到達性別平等卻還有很長一條路。如同國際特赦組織的Philip Luther所說，「這只是一小步」，「我們還需要整體觀察沙烏地阿拉伯社會歧視性法規的脈絡。」

其實不只開車，沙烏地阿拉伯的女性在生活中處處受到法律限制，也帶來了諸多男女不平等的規定。女性須遵守嚴格的服儀規定，不能與陌生男子太過親近，若要旅遊、外出工作或看醫生都必須要有男性成員陪同。這也凸顯讓女性開車的開放是一大進步。

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